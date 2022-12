Serie B, 16° giornata: il Frosinone vince a Reggio Calabria e allunga in classifica. Ancora ko Parma e Cagliari

0 0

Non siamo neanche a metà stagione, ma il Frosinone inizia a far la voce grossa e a prendere il largo in classifica. La squadra di Fabio Grosso, già prima in classifica, sbanca il campo della Reggina seconda ed allunga in vetta al campionato.

Il 3-0 dei laziali al Granillo è chiaro ed inequivocabile, nonché utile a ribadire la forza dei gialloazzurri in questo momento del campionato. I punti di vantaggio del Frosinone sul secondo posto sono ora 6, quelli sul terzo 9; nulla di definito, ma è chiaro a tutti che la capolista non è lassù per caso. Sul podio della serie B c’è il Bari, vittorioso per 3-0 a Cittadella, mentre il cambio di allenatore sembra giovare al Genoa che con Alberto Gilardino in panchina batte per 2-0 il Suditrol spezzando l’imbattibilità di Bisoli che non aveva mai perso da quando si è seduto sulla panchina altoatesina; non è ancora sicuro che l’ex centravanti del Parma resti alla guida dei liguri, ma la prima in serie B è comunque andata bene. A proposito del Parma, un altro ex batte i ducali e li condanna alla seconda sconfitta casalinga di fila; è Fabio Cannavaro ad espugnare il Tardini per 1-0 col suo Benevento.

Brutte notizie anche a Cagliari perché i sardi perdono anche in casa della Ternana (primo successo per Andreazzoli alla guida degli umbri) e vedono allontanarsi anche il treno che porta ai playoff dove irrompe il Pisa grazie al 2-0 inflitto all’Ascoli, scavalcato all’ottavo posto proprio dai toscani. Occasione buttata per il Modena che contro il Venezia si porta sul 2-0 e viene rimontata nel finale sul pari dai veneti, sempre a braccetto con la Spal in zona playout dopo lo 0-0 ottenuto dai ferraresi in casa del fanalino di coda Perugia che fallisce anche il rigore della vittoria con Melchiorri. Sempre in zona retrocessione, il Cosenza non va oltre l’1-1 casalingo contro il Brescia e subisce il pari al 90′, mentre la sfida tra Palermo e Como termina a reti bianche con poche emozioni e tanta noia.

Il capocannoniere del campionato è sempre Cheddira (Bari) con 9 reti e tuttora impegnato in Qatar con la nazionale marocchina, ma dietro di lui non segna nessuno: Brunori (Palermo) rimane fermo a 7, Coda (Genoa) non si muove da quota 6.

CLASSIFICA: Frosinone 35; Reggina 29; Bari e Genoa 26; Ternana 25; Brescia 24; Parma 23; Pisa e Sudtirol 22; Ascoli e Modena 21; Cagliari, Palermo e Cittadella 19; Benevento 18; Cosenza 17; Como, Venezia e Spal 16; Perugia 13.

di Marco Milan

