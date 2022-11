Serie B, 13° giornata: Frosinone in fuga, Reggina in scia, altro stop per Genoa e Bari

0 0

26 reti, 3 vittorie esterne e 5 pareggi nella 13° giornata del campionato di serie B che vede il Frosinone ancora in testa alla classifica dopo il successo di Ascoli e la Reggina all’inseguimento dei ciociari. Fermate sul pareggio casalingo, invece, sia il Genoa che il Bari.

Non si ferma, dunque, il Frosinone di Fabio Grosso che vince anche ad Ascoli e mantiene la vetta della classifica con 5 punti di vantaggio sul secondo posto e 7 sul terzo; la strada è ancora lunghissima per i laziali che sono, comunque, già in fuga. A tener botta alla capolista c’è la Reggina che dopo aver battuto il Genoa nel turno precedente, si ripete anche a Venezia in rimonta macchiando l’esordio sulla panchina dei veneti di Vanoli. Continuano a faticare, invece, Genoa e Bari: i liguri si fanno bloccare sull’1-1 casalingo dal Como, i pugliesi rimontano il Sudtirol da 0-2 a 2-2 ma non riescono a vincere; per la squadra di Bisoli decimo risultato utile consecutivo.

Dei pareggi sopracitati approfitta il Parma che batte 3-1 il Cittadella al Tardini, mentre Ternana e Brescia fanno 0-0 restando in ogni caso in zona playoff. Ancora problemi per il Cagliari, fermato sull’1-1 dal Pisa, ancora peggio va al Palermo, battuto per 3-2 a Cosenza. Prima vittoria per Fabio Cannavaro alla guida del Benevento che vince per 2-1 in rimonta a Ferrara nella sfida fra ex campioni del mondo con il tecnico dei campani e quello della Spal, De Rossi. 1-1, infine, tra Modena e Perugia, risultato che lascia gli emiliani in zona playout e gli umbri ultimi in classifica ad un punto dal Venezia.

In testa alla graduatoria dei marcatori c’è sempre Cheddira (Bari) con 9 reti, tallonato da Brunori (Palermo) e Coda (Genoa), saliti a quota 6. Terzo posto per Antenucci (Bari), Gliozzi (Pisa) e Odogwu (Sudtirol), tutti a 5 marcature. Frosinone-Cagliari e Sudtirol-Ascoli fra le parite più attese della prossima giornata, in programma fra due settimane.

CLASSIFICA: Frosinone 30; Reggina 25; Genoa 23; Parma e Ternana 22; Bari 21; Brescia e Sudtirol 20; Ascoli 19; Cagliari 17; Pisa, Spal, Palermo e Cittadella 15; Modena, Cosenza e Benevento 14; Como 13; Venezia 9; Perugia 8.

di Marco Milan

