Formula 1, Brasile: risorge la Mercedes, vince Russell davanti ad Hamilton. Red Bull sottotono

La Mercedes è tornata. Dopo una prima parte di stagione opaca, i problemi di saltellamento della macchina e la lentezza del motore, negli ultimi mesi la scuderia tedesca ha innestato la marcia giusta, superato le difficoltà ed ora si riprende anche la vittoria un anno dopo l’ultima volta e facendo anche doppietta con Russell davanti ad Hamilton.

Primo successo della carriera per George Russell che bissa anche la vittoria nella gara sprint del sabato che gli ha consentito di scattare dalla prima posizione della griglia. Perfetto l’inglese che ha guidato alla grande ed ha tenuto dietro l’arrembante Lewis Hamilton che rimanda ancora l’appuntamento con la prima vittoria del 2022 ma conferma i progressi di una Mercedes che si candida come rivale di Red Bull e Ferrari per la prossima stagione. Mercedes imprendibili, lotta per il podio con la rimonta della Ferrari che piazza Sainz al terzo posto e Leclerc subito dietro, entrambi in grado di sopravanzare Sergio Perez e una Red Bull completamente senza passo nel fine settimana più opaco dell’anno.

Anche Max Verstappen non ha brillato ed è stato anche protagonista di un contatto con Hamilton, stile 2021 e che gli è costato 5 secondi di penalità ed il sesto posto finale alle spalle di un monumentale Fernando Alonso che partiva dalle retrovie e che si è piazzato quinto. E’ durata, invece, appena pochi chilometri la gara di Kevin Magnussen, ko dopo una ruotata di Ricciardo, dopo l’impresa di venerdì che aveva portato la Haas clamorosamente in pole position. Domenica prossima l’ultimo appuntamento del 2022 negli Emirati Arabi, poi anche questa stagione sarà storia.

RESOCONTO: 1. Russell (Mercedes); 2. Hamilton (Mercedes); 3. Sainz (Ferrari); 4. Leclerc (Ferrari); 5. Alonso (Alpine); 6. Verstappen (Red Bull); 7. Perez (Red Bull); 8. Ocon (Alpine); 9. Bottas (Alfa Romeo); 10. Stroll (Aston Martin).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 429; 2. Leclerc 290; 3. Perez 290.

di Marco Milan

