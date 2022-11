Formula 1, Messico: Verstappen in trionfo, domina ed agguanta il record assoluto di vittorie annuali

0 0

Read Time 1 Minute, 40 Second

Il 2022 di Max Verstappen è sempre più straordinario: l’olandese centra a Città del Messico la 34°vittoria della carriera, la 14° stagionale, record assoluto in una sola annata dopo che una settimana fa negli Stati Uniti aveva eguagliato le 13 di Michael Schumacher nel 2004 e di Sebastian Vettel nel 2013.

C’è stata poca storia in Messico, perché Verstappen dopo la pole position si è preso una vittoria resa facile dal talento dell’olandese e dalla potenza di una Red Bull inarrestabile. Per il campione del mondo in carica arriva pure il primato di vittorie in una singola stagione, 14, che il pilota dei Paesi Bassi potrà ritoccare nelle ultime due gare dell’anno; per Verstappen, inoltre, terzo successo consecutivo, l’ottavo nelle ultime 9 corse. Ci ha provato Lewis Hamilton a rovinare la festa dell’olandese e centrare la prima vittoria del suo travagliato anno, ma lo strapotere della Red Bull si è rivelato inarrivabile per l’inglese che ha tentato di bruciare Verstappen al via assieme al compagno di squadra Russell (poi quarto al traguardo), dovendosi però arrendere alla partenza perfetta del rivale.

Primo posto a quel punto deciso, il gran premio ha vissuto qualche brivido per il podio con l’idolo di casa Perez che ha fallito l’assalto ad Hamilton ma si è tenuto la terza posizione davanti a Russell e alle due Ferrari di Sainz e Leclerc, opache per l’intero fine settimana. Punti mondiali per Ricciardo (exploit inatteso col settimo posto finale), Ocon, Norris e Bottas che sin dalle qualifiche aveva dimostrato di essere in gran forma dopo un campionato abbastanza anonimo. Nelle due classifiche iridate, Perez supera Leclerc al secondo posto di quella piloti, mentre la Mercedes si porta a 40 punti dalla Ferrari nella graduatoria dedicata ai costruttori.

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Hamilton (Mercedes); 3. Perez (Red Bull); 4. Russell (Mercedes); 5. Sainz (Ferrari); 6. Leclerc (Ferrari); 7. Ricciardo (McLaren); 8. Ocon (Alpine); 9. Norris (McLaren); 10. Bottas (Alfa Romeo).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 416; 2. Perez 280; 3. Leclerc 275.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com