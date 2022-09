Serie B, 6°giornata: Brescia e Reggina resistono al primo posto, colpo del Bari a Cagliari

0 0

Non mollano Brescia e Reggina, entrambe vittoriose ed entrambe ancora al comando della classifica del campionato di serie B che fa registrare anche il colpaccio del Bari a Cagliari e la maledizione di Como e Pisa, sempre senza successi stagionali.

Vittoria al cardiopalma del Brescia nell’anticipo del venerdì contro il Benevento, arrivato in pieno recupero e grazie al giovane centravanti Bianchi. I lombardi restano in vetta alla classifica assieme alla straripante Reggina che batte pure il Cittadella mostrando un calcio arioso ed offensivo. Al terzo posto rimangono Bari e Frosinone: i pugliesi firmando il colpo della giornata, ovvero espugnando la Sardegna Arena di Cagliari per 1-0 grazie al capocannoniere del torneo Cheddira, i ciociari battendo di misura in casa il Palermo. Vittorie d’alta classifica anche per due favorite di inizio stagione, il Genoa (1-0 al Modena) ed il Parma, corsaro ad Ascoli.

Punti in trasferta per il Cosenza (1-1 a Bolzano col Sudtirol, per Bisoli 7 punti in 3 giornate) e per la Spal che proprio in zona Cesarini agguanta il Como sul 3-3 e lascia i lariani al penultimo posto della graduatoria, davanti solo al Pisa che impatta 1-1 a Venezia, resta ultimo e senza ancora successi in un campionato sin qui alquanto deludente e con il tecnico Maran ormai al capolinea col conseguente ritorno di D’Angelo in panchina. Il derby umbro Ternana-Perugia, infine, va ai rossoverdi che doppiano i punti dei poco amati cugini grazie alla rete di Partipilo alla fine del primo tempo, dopo che Di Carmine per il Perugia si era fatto parare un rigore da Iannarilli.

Come detto, è Cheddira (Bari) il nuovo capocannoniere solitario della serie B con 5 reti, seguito a 4 da Inglese (Parma), La Mantia (Spal) e Gondo (Ascoli), e a 3 da Antenucci (Bari), Brunori (Palermo), Favilli (Ternana), Bianchi (Brescia), Rover (Sudtirol) e Fabbian (Reggina).

CLASSIFICA: Brescia e Reggina 15; Bari e Frosinone 12; Genoa 11; Cagliari e Ternana 10; Parma e Spal 9; Ascoli, Cosenza e Cittadella 8; Palermo, Benevento e Sudtirol 7; Venezia 5; Perugia 4; Como e Modena 3; Pisa 2.

