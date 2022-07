Formula 1, Austria: Leclerc batte Verstappen e torna a vincere, Hamilton sul podio

0 0

Read Time 1 Minute, 36 Second

19 anni dopo l’ultima volta, la Ferrari torna a trionfare a Zeltweg e a vincere il gran premio d’Austria. Lo fa grazie a Charles Leclerc che dopo le ultime beffe ritrova il successo (il quinto della carriera, il terzo nel 2022) davanti al rivale Max Verstappen e gli rosicchia 6 punti nella classifica mondiale.

Sembrava il grande favorito dopo la pole position e la vittoria nella gara sprint, ma Max Verstappen si è dovuto arrendere a Leclerc in gara alla domenica, anche perché la Ferrari si è dimostrata superiore nella gestione del degrado gomme, non dando mai possibilità alla Red Bull nonostante la miglior partenza dell’olandese. Certo, la classifica vede ancora Verstappen favorito (+38) e Leclerc è riuscito a guadagnarli appena 6 punti (anche perché il campione del mondo in carica ha ottenuto anche il giro veloce), ma le due vittorie consecutive in Inghilterra e in Austria rilanciano il morale e le ambizioni di una Ferrari che sembra migliore della Red Bull con il caldo e la minor usura delle gomme. Attenzione, però, ancora una volta all’affidabilità perché il ritiro di Sainz per l’ennesima rottura del motore, fa suonare un nuovo campanello d’allarme a Maranello. Ko anche Perez, messo fuori da Russell ad inizio gran premio, e così il podio lo completa un Lewis Hamilton in ripresa, quarto il compagno di squadra Russell e punti importantissimi per Mick Schumacher che arriva sesto e per la seconda volta di fila conquista punti e blinda il suo posto in sella ad una Haas che con l’ottavo posto di Magnussen completa una giornata davvero eccezionale. Menzioni anche per la McLaren che porta entrambi i piloti fra i primi dieci.

RESOCONTO: 1. Leclerc (Ferrari); 2. Verstappen (Red Bull); 3. Hamilton (Mercedes); 4. Russell (Mercedes); 5. Ocon (Alpine); 6. Schumacher (Haas); 7. Norris (McLaren); 8. Magnussen (Haas); 9. Ricciardo (McLaren); 10. Alonso (Alpine).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 208; 2. Leclerc 170; 3. Perez 151.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com