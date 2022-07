Formula 1, Inghilterra: prima vittoria per Sainz, sul podio Perez ed Hamilton, male Leclerc e Verstappen

0 0

Read Time 1 Minute, 40 Second

Emozioni fortissime a Silverstone grazie alla pioggia clamorosa durante le qualifiche del sabato ed ai ripetuti colpi di scena in gara che hanno portato Carlos Sainz a conquistare il primo successo della carriera (dopo la prima pole position) davanti a Perez ed Hamilton. Giornata da dimenticare, invece, per i due contendenti al titolo mondiale, Verstappen e Leclerc.

Carlos Sainz trova la sua prima vittoria in Formula 1 al termine di un gran premio rocambolesco che ha visto lo spagnolo beffato al via da Verstappen, partito con gomma rossa morbida), anche se lo start si è dovuto ripetere a causa del violentissimo incidente nelle retrovie che ha fatto decollare la macchina di Zhou ed eliminato anche Albon e Russell. Verstappen si dimostrava comunque il più veloce con una Red Bull potentissima, ma una foratura improvvisa costringe l’olandese alla sosta e a cedere la posizione alle due Ferrari; per il campione del mondo in carica la gara non è stata più la stessa, con la monoposto danneggiata ed il settimo posto finale che limita comunque i danni, soprattutto perché la strategia della Ferrari è nuovamente un pasticcio: all’ingresso della safety car per i guai ad Ocon che ferma la sua Alpine in mezzo alla pista, il box di Maranello fa rientrare Sainz ma non Leclerc che resta dentro con gomma dura mentre tutti gli altri montano la morbida. Il monegasco chiude quarto, beffato da un Hamilton in gran forma e da Sergio Perez che, nonostante diverse disavventure al via, gioca il jolly e si ritrova secondo. Il ferrarista rosicchia appena 6 punti a Verstappen in classifica perdendo anche la seconda posizione della graduatoria a vantaggio di Perez. Primi punti della carriera per Mick Schumacher, ottavo davanti a Vettel e a Magnussen.

RESOCONTO: 1. Sainz (Ferrari); 2. Perez (Red Bull); 3. Hamilton (Mercedes); 4. Leclerc (Ferrari); 5. Alonso (Alpine); 6. Norris (McLaren); 7. Verstappen (Red Bull); 8. Schumacher (Haas); 9. Vettel (Aston Martin); 10. Magnussen (Haas).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 181; 2. Perez 147 ; 3. Leclerc 138.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com