Formula 1, Canada: Verstappen doma Sainz e vince ancora, Leclerc 5° in rimonta

Vince anche in Canada Max Verstappen, il grande favorito della vigilia, il più veloce sin dal venerdì, poi la pole position del sabato e il successo in gara la domenica, il sesto dell’anno, il 26° della carriera. Secondo Sainz, terzo Hamilton, quinto in rimonta Charles Leclerc, ritirato Perez.

Fine settimana perfetto per Max Verstappen, primo al sabato e vincitore del gran premio del Canada, sesta vittoria nel 2022 per il campione del mondo in carica, bravissimo ad approfittare delle difficoltà di Charles Leclerc che partiva dal fondo della griglia per la sostituzione di tutte le componenti del motore, e del ritiro del compagno di squadra Sergio Perez per cui, viceversa, la gita canadese è stata un tormento con incidente in qualifica e ritiro in gara. Ma non è stato facile per Verstappen vincere la corsa, nonostante una partenza sprint ed un ritmo nettamente superiore a quello di Carlos Sainz, unico inseguitore della Red Bull: l’ingresso della safety car a 20 giri dalla fine a causa del comico incidente di Tsunoda, infatti, ha rimescolato le carte portando lo spagnolo della Ferrari ad un passo da Verstappen anche se mai in grado di impensierirlo per davvero. L’olandese della Red Bull allunga in classifica con 46 punti di vantaggio su Perez e 49 su un Leclerc autore di una grande rimonta da 19° a 5°, alle spalle delle due Mercedes di Hamilton (terzo) e Russell, quarto ed unico pilota sempre fra i primi 5 dall’inizio del campionato. Delusissimo, invece, Fernando Alonso che scattava dalla prima fila accanto a Verstappen e che ha chiuso settimo a causa di una strategia tutt’altro che redditizia da parte del box della Alpine. A punti, infine, l’idolo di casa Lance Stroll, decimo con la Aston Martin.

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Sainz (Ferrari); 3. Hamilton (Mercedes); 4. Russell (Mercedes); 5. Leclerc (Ferrari); 6. Ocon (Alpine); 7. Alonso (Alpine); 8. Bottas (Alfa Romeo); 9. Zhou (Alfa Romeo); 10. Stroll (Aston Martin).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 175; 2. Perez 129; 3. Leclerc 126.

di Marco Milan

