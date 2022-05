Serie B, finale playoff: il Monza fa la storia, vince a Pisa e conquista la prima serie A

0 0

E’ del Monza l’ultimo urlo del campionato di serie B. I lombardi vincono per 4-3 a Pisa dopo i tempi supplementari, bissano il successo dell’andata al Brianteo e conquistano per la prima volta la promozione in serie A.

Era il sogno di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani che presero il comando del Monza 4 anni fa in serie C riuscendo nell’impresa di condurlo al debutto assoluto in massima serie. La finale dell’Arena Garibaldi è stata bellissima: Pisa sul 2-0 dopo appena 9 minuti grazie ai gol di Torregrossa (in rete dopo appena 50 secondi) ed Hermannsson e strada tutta in salita per un Monza mai domo, in rete con Machin al 20′. Nella ripresa il Pisa rischia poco o niente, ma subisce il 2-2 di Gytkjaer al 79′ che sembra spedire i brianzoli in serie A; ma non è finita perché proprio in zona Cesarini arriva la bordata dal limite di Mastinu che firma il 3-2 e porta la sfida ai supplementari. Al 96′ Marrona sigla il 3-3 che cancella dal campo i toscani, colpiti anche dalla doppietta di Gytkjaer che sfrutta un clamoroso errore di Birindelli in appoggio per battere Nicolas e segnare la rete del definitivo 3-4. Il Monza festeggia il primo storico approdo in serie A, Giovanni Stroppa conquista la seconda promozione dopo quella ottenuta a Crotone, mentre il Pisa rimanda ancora il ritorno nella massima serie, lontano ormai ben 31 anni. La finale playoff della serie C, intanto, sarà Padova-Palermo dopo le vittorie in semifinale dei veneti contro il Catanzaro e dei siciliani con il Salò.

Promosse in serie A: Lecce, Cremonese e Monza.

Retrocesse in serie C: Vicenza, Alessandria, Crotone e Pordenone.

di Marco Milan

Marco Milan