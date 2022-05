Formula 1, Montecarlo: caos meteo, vince Perez ma il vero trionfatore è Verstappen

0 0

Regala emozioni a raffica il gran premio di Montecarlo che consegna a Sergio Perez la terza vittoria della carriera (prima nel 2022), ma permette soprattutto a Max Verstappen (terzo) di allungare ulteriormente in classifica su Charles Leclerc, partito in pole position e giunto quarto.

La gara inizia con oltre un’ora di ritardo e dietro la Safety Car a causa di un autentico nubifragio che si abbatte sulle strade del Principato, i piloti partono con le due Ferrari davanti e le Red Bull ad inseguire e nei primi giri non accade nulla, se non il vantaggio che Leclerc incomincia a mettere fra sè e gli altri. Poi i cambi gomme per passare da quelle da pioggia alle intermedie, la Red Bull azzecca la strategia con Perez che si ritrova incredibilmente davanti a tutti anche perché la Ferrari pasticcia richiamando entrambi i piloti e perdendo la posizione con i rivali. Leclerc, in particolare, passa da primo a quarto e si ritrova dietro anche a Verstappen che gli rosicchia altri 5 punti nella classifica piloti. Furioso ed arrabbiato il pilota monegasco per il quale continua la maledizione del gran premio di casa dove non ha mai vinto, neanche nelle categorie minori. Inutile il tentativo nel finale di Carlos Sainz di attaccare Perez, che era in crisi con le gomme, con successo del messicano che si rilancia pure in ottica mondiale. Altra ottima gara per George Russell, quinto, mentre Lewis Hamilton deve accontentarsi dell’ottavo posto e di una gara intera dietro al coriaceo Fernando Alonso. Nella classifica mondiale, intanto, Verstappen è a +9 su Leclerc che manca ancora l’appuntamento con la vittoria nonostante le 5 pole position ottenute da inizio stagione.

RESOCONTO: 1. Perez (Red Bull); 2. Sainz (Ferrari); 3. Verstappen (Red Bull); 4. Leclerc (Ferrari); 5. Russell (Mercedes); 6. Norris (McLaren); 7. Alonso (Alpine); 8. Hamilton (Mercedes); 9. Bottas (Alfa Romeo); 10. Vettel (Aston Martin).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 125; 2. Leclerc 116; 3. Perez 110.

di Marco Milan

