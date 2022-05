Formula 1, Spagna: clamoroso ritiro di Leclerc, Verstappen vince e va in testa al mondiale

0 0

Max Verstappen vince anche in Spagna, conquista il quarto successo stagionale (terzo consecutivo, 24°della carriera) e, grazie anche al ritiro di Charles Leclerc, diventa il nuovo leader del campionato con 6 punti di vantaggio sul pilota della Ferrari. La Red Bull, inoltre, completa anche la doppietta con Perez secondo.

Sembrava (ed era) tutto perfetto per Charles Leclerc e per la Ferrari: il pilota di Montecarlo aveva conquistato il primo posto in tutte le sessioni di prove libere ed aveva portato a casa una super pole position, poi stava dominando anche la gara con vantaggi mostruosi su George Russell e su Max Verstappen, peraltro in difficoltà a causa di un fuori pista e di problemi con il DRS. Al 27°giro, però, il clamoroso colpo di scena, ovvero il ritiro di Leclerc per noie al motore e la strada spalancata per Verstappen verso la vittoria e il dominio del gran premio. L’olandese vince così il gran premio e scavalca pure il ferrarista in testa alla classifica mondiale con 6 punti di vantaggio; a completare la perfetta domenica della Red Bull, poi, ecco la doppietta col secondo posto di Sergio Perez, a precedere una ritrovata Mercedes, sul podio con Russell e quinta con Hamilton, finito ultimo al primo giro dopo un contatto con Magnussen e capace di una strepitosa rimonta. Quarto posto per l’idolo di casa Sainz, in testacoda e mai competitivo per il podio, ottimi punti mondiali per l’Alfa Romeo con Bottas (6°) e per l’Alpine che piazza Ocon in settima posizione ed Alonso in nona.

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Perez (Red Bull); 3. Russell (Mercedes); 4. Sainz (Ferrari); 5. Hamilton (Mercedes); 6. Bottas (Alfa Romeo); 7. Ocon (Alpine); 8. Norris (McLaren); 9. Alonso (Alpine); 10. Tsunoda (Alpha Tauri).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 110; 2. Leclerc 104; 3. Perez 85.

di Marco Milan

