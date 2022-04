Serie B, 33°giornata: vincono Cremonese e Lecce, pari lo scontro Pisa-Brescia

0 0

Read Time 1 Minute, 41 Second

28 reti, 2 successi esterni e 4 pareggi nella 33°giornata del campionato di serie B che lascia la Cremonese e il Lecce al primo e al secondo posto della classifica, rilancia il Monza e fa registrare il pareggio a reti bianche nello scontro diretto fra Pisa e Brescia.

Rimane capolista la Cremonese che supera per 2-1 in casa l’Alessandria e mantiene un punto di vantaggio sul Lecce che vince 4-1 a Terni. In terza posizione sale il Monza che batte in scioltezza l’Ascoli ed approfitta del pari per 0-0 nel confronto diretto fra Pisa e Brescia per scavalcare proprio i toscani. Vittoria importante anche per il Benevento che sbanca 3-0 il campo della Reggina e rimane in lotta per la promozione diretta anche perché deve ancora recuperare la partita contro il Cosenza. In zona playoff, perde il Frosinone che cade clamorosamente in casa del fanalino di coda Pordenone, mentre lo scontro fra Cittadella e Perugia termina a reti inviolate, risultato di cui beneficia il Parma che supera 4-3 il Como nella gara più rocambolesca della giornata con gli emiliani sotto per 2-1 a circa un quarto d’ora dalla fine. Nei bassifondi della classifica, infine, i pareggi fra Spal e Cosenza e fra Vicenza e Crotone lasciano inalterate le posizioni: la Spal ha 8 lunghezze di vantaggio sulla zona playout, il Crotone resta penultimo a 4 punti dalla coppia Vicenza-Cosenza e a 5 dall’Alessandria.

Segna ancora Coda (Lecce) sempre più capocannoniere con 20 reti, ma va in rete anche il suo compagno di squadra Strefezza, salito a 13. Seguono Donnarumma (Ternana) a 12, Vazquez (Parma) a 11 e Lapadula (Benevento), Corazza (Alessandria), Charpentier (Frosinone), De Luca (Perugia) e Maric (Crotone) a quota 10.

CLASSIFICA: Cremonese 63; Lecce 62; Monza 60; Pisa 59; Brescia 58; Benevento* 57; Ascoli 52; Frosinone 51; Perugia 48; Parma e Cittadella 45; Como, Reggina e Ternana 44; Spal 34; Alessandria 26; Vicenza e Cosenza* 25; Crotone 21; Pordenone 17. *una partita in meno.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com