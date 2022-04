Serie B, 32°giornata: pari della Cremonese, si riavvicina il Lecce, crollano Pisa e Monza

0 0

28 reti, 2 vittorie esterne e 3 pareggi nella 32°giornata di serie B che lascia la Cremonese al comando della classifica nonostante l’1-1 casalingo dei lombardi contro la Reggina, anche se la lotta promozione è ancora tutta da scrivere con 6 squadre in 6 punti.

Poteva tentare la fuga, ma resta comunque in vetta la Cremonese che allo Zini contro la Reggina trova il vantaggio ma viene ripresa dai calabresi, conservando il primo posto con un punto sul Lecce che batte di misura il Frosinone grazie alla solita rete del capocannoniere Coda. Del pari della capolista non approfittano, invece, né il Pisa che perde clamorosamente per 5-1 lo scontro diretto di Benevento e né il Monza che cade 2-0 a Como nel derby lombardo. Tornano a vincere il Brescia, 2-0 al Vicenza nel giorno del ritorno in panchina di Corini dopo l’esonero di Inzaghi, e l’Ascoli che piega faticosamente e nel finale il Pordenone ultimo della classe e supera in classifica il Frosinone. Perde terreno il Perugia (solo 1-1 a Crotone), mentre la Ternana vince 2-1 a Cittadella agganciando proprio i veneti a 44 punti, gli stessi che hanno pure la Reggina ed il Como. Vince il Parma a Cosenza 3-1, un risultato che, unito al 2-2 fra Alessandria e Spal, scava un solco fra la sestultima (proprio i ferraresi) e le ultime 5 col Pordenone ormai spacciato, il Crotone appeso a un filo e Alessandria, Vicenza e Cosenza a giocarsi le due posizioni che valgono il playout. La serie B, intanto, celebra il ritorno del Bari che ha vinto il girone C della serie C con 4 turni di anticipo riabbracciando i cadetti dopo 4 anni. Ancora in lotta, invece, Sudtirol e Padova nel girone A, e Modena e Reggiana nel B.

E’ ormai in fuga Coda (Lecce) nella classifica marcatori con 19 reti, al secondo posto Donnarumma (Ternana) aggancia Strefezza (Lecce) a quota 12, mentre al terzo Corazza (Alessandria) e Maric (Crotone) raggiungono Lapadula (Benevento), Vazquez (Parma), Charpentier (Frosinone) e De Luca (Perugia) a 10. Con 9 marcature, infine, Dionisi (Ascoli), Cerri (Como) e Galabinov (Reggina).

CLASSIFICA: Cremonese 60; Lecce 59; Pisa 58; Brescia e Monza 57; Benevento* 54; Ascoli 52; Frosinone 51; Perugia 47; Como, Reggina, Ternana e Cittadella 44; Parma 42; Spal 33; Alessandria 26; Vicenza e Cosenza* 24; Crotone 20; Pordenone 14. *una partita in meno.

