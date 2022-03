Formula 1, Arabia Saudita: Verstappen vince la battaglia con Leclerc. Nuova Formula 1 da urlo

0 0

Una Formula 1 pazzesca! Due sole gare nel 2022 e già le emozioni si moltiplicano di volta in volta col duello Red Bull-Ferrari ad accendere il campionato. In Arabia Saudita vince Max Verstappen al termine di un’epica battaglia con Charles Leclerc, la seconda in due gran premi.

BAGARRE: intenso duello fra due fuoriclasse e due macchine eccezionali. Verstappen e Leclerc sono fenomeni di questo sport, Red Bull e Ferrari hanno costruito due vetture praticamente perfette e senza punti deboli, pronte a giocarsi il titolo fino all’ultima gara. A Jeddah ha vinto l’olandese dopo una marcatura strettissima sul monegasco, sorpassi e controsorpassi da batticuore come in Bahrain e come, si presume, per il resto della stagione. La Ferrari, a podio anche con il terzo posto di Sainz, prende il volo nella classifica costruttori, mentre Leclerc rimane in testa a quella piloti, anche se la battaglia è solamente all’inizio e promette tante altre domeniche emozionanti.

DELUSIONI: rammaricato, e non poco, Sergio Perez che aveva conquistato la sua prima pole position della carriera (e prima in Formula 1 per un pilota messicano) ed era pure scattato benissimo al via. L’incidente di Latifi e il conseguente ingresso della safety car subito dopo che il centroamericano della Red Bull aveva effettuato la sosta, subendo così il sorpasso di Leclerc e Verstappen che si sono fermati in quel momento dimezzando i tempi di entrate e uscita dalla pit lane. Perez ha chiuso quarto al termine di un fine settimana agrodolce. Peggio ancora è andata a Lewis Hamilton, 16° ed escluso in Q1 nelle qualifiche e solamente decimo in gara con una Mercedes ancora indietro rispetto ai rivali. Delusi anche Alonso e Bottas, costretti al ritiro mentre erano pienamente in zona punti.

RIVOLUZIONE: applausi, invece, per il nuovo corso della Formula 1. Siamo solamente alla seconda gara, è vero, eppure i segnali sono già strabilianti: macchine veloci, possibilità di rimanere incollati a chi è davanti senza particolari riscaldamenti delle gomme e la sensazione di assistere quasi a corse motociclistiche con sorpassi e lotte in serie. Spesso la politica automobilistica ha cambiato regole e macchine tanto per creare confusione e rompere qualche egemonia che sembrava ormai annoiare, invece stavolta le nuove vetture sembrano funzionare meglio ed emozionare di più. Dopo tanti errori, insomma, la Formula 1 pare aver imboccato la strada giusta per tenere alta la passione.

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Leclerc (Ferrari); 3. Sainz (Ferrari); 4. Perez (Red Bull); 5. Russell (Mercedes); 6. Ocon (Alpine); 7. Norris (McLaren); 8. Gasly (Alpha Tauri); 9. Magnussen (Haas); 10. Hamilton (Mercedes).

CLASSIFICA: 1. Leclerc 45; 2. Sainz 33; 3. Verstappen 25.

di Marco Milan

