Serie B, 24°giornata: Lecce nuova capolista, torna a vincere il Pisa

0 0

Read Time 1 Minute, 51 Second

Ancora una variazione al comando della classifica del campionato di serie B. Dura, infatti, appena una manciata di giorni il primato della Cremonese, bloccata a Perugia e scavalcata in testa dal Lecce che liquida in casa il Crotone.

Il Lecce è dunque la nuova capolista del campionato di serie B grazie al 3-0 inflitto al derelitto Crotone e al pareggio della Cremonese (0-0) a Perugia coi grigiorossi che perdono il primo posto pochi giorni dopo averlo conquistato. Pareggia anche il Brescia, 2-2 in casa contro il Frosinone, mentre il Pisa centra la prima vittoria del 2022 sbancando Monza ed infliggendo ai brianzoli il primo ko casalingo della stagione. In zona playoff salgono anche l’Ascoli (3-0 all’Alessandria) ed il Benevento che espugna Cittadella, così come provano ad affacciarsi nelle parti alte della classifica pure il Como, che batte al Sinigaglia il nuovo Cosenza di Bisoli, e la Reggina che vince col fanalino di coda Pordenone ottenendo il secondo successo di fila. In zona retrocessione, infine, la situazione di Vicenza, Crotone e Pordenone è quasi disperata: calabresi e friulani sono stati, come detto, sconfitti, mentre l’1-1 dei veneti contro la Spal (che pure tanto bene non se la passa, alla pari dell’Alessandria) muove la classifica ma è pressoché inutile per agguantare i playout che rischiano di saltare come già accaduto l’anno scorso. Per chiudere, la situazione sempre più difficile del Parma, battuto in casa pure dalla Ternana e con l’occhio ormai più rivolto alla volta per non retrocedere che a quella per tornare in serie A.

La doppietta rifilata al Crotone permette a Coda (Lecce) di prendersi la testa della classifica marcatori con 12 reti. Segna anche il suo compagno di squadra Strefezza che sale a 11 e lascia Lapadula (Benevento) a quota 10. Niente gol pure per Corazza (Alessandria) e De Luca (Perugia), fermi a 9, mentre con 8 marcature ciascuno si trovano Donnarumma e Falletti (Ternana), Vazquez (Parma), Dany Mota (Monza) e Charpentier (Frosinone).

CLASSIFICA: Lecce 46; Cremonese e Pisa 45; Brescia 44; Monza 41; Benevento 40; Ascoli 39; Perugia e Frosinone 38; Cittadella 35; Como 34; Reggina 32; Ternana 31; Parma 28; Spal 24; Alessandria 23; Cosenza 19; Vicenza e Crotone 14; Pordenone 12.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com