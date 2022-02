Serie B, 23°giornata: la Cremonese balza in vetta, pari per Lecce e Pisa, vince il Brescia

0 0

25 reti, addirittura 7 vittorie esterne e due soli pareggi nella 23.ma giornata del campionato di serie B che consegna alla Cremonese la testa della classifica grazie al successo ottenuto dagli uomini di Pecchia sul Parma e ai pareggi delle rivali.

Fa sul serio, dunque, la Cremonese: i grigiorossi vincono 3-1 contro il Parma e balzano al comando della classifica grazie anche ai pareggi del Lecce (1-1 in rimonta ad Alessandria) e del Pisa (2-2 casalingo contro il Vicenza). Vince il Brescia, corsaro 1-0 a Crotone, mentre perde terreno il Benevento, sconfitto in casa dall’Ascoli e superato dal Monza che vince di misura a Terni. Secondo ko di fila per il Frosinone, caduto in casa contro il Como, seconda vittoria consecutiva per il Perugia che sbanca anche Cosenza, agguanta proprio Frosinone e Benevento al sesto posto a 37 punti e determina indirettamente l’esonero del tecnico cosentino Occhiuzzi (probabile il ritorno in panchina di Zaffaroni, meno praticabili le piste che portano a Bisoli, Dionigi e Zenga). In zona retrocessione, due calabresi piangono (Cosenza e Crotone, appunto) e una ride, ovvero la Reggina che espugna Ferrara battendo 3-1 la Spal e scavalcando in un sol colpo Parma e Ternana, mentre il pari del Vicenza (seppur di prestigio) e la sconfitta casalinga del Pordenone col Cittadella lasciano nelle ultime due posizioni veneti e friulani, ormai sempre più lontani dall’obiettivo salvezza.

Aggancia la vetta della classifica marcatori Coda (Lecce) che raggiunge a quota 10 reti il compagno di squadra Strefezza e Lapadula (Benevento). Seconda piazza per Corazza (Alessandria) e De Luca (Perugia) con 9 reti ciascuno, seguiti a 8 da Charpentier (Frosinone), Dany Mota (Monza) e Falletti (Ternana), e a 7 da Dionisi (Ascoli), Donnarumma (Ternana), Galabinov (Reggina), Cerri (Como), Buonaiuto (Cremonese), Vazquez (Parma), Baldini ed Okwonkwo (Cittadella).

CLASSIFICA: Cremonese 44; Lecce e Brescia 43; Pisa 42; Monza 41; Perugia, Frosinone e Benevento 37; Ascoli 36; Cittadella 35; Como 31; Reggina 29; Parma e Ternana 28; Spal e Alessandria 23; Cosenza 19; Crotone 14; Vicenza 13; Pordenone 12.

di Marco Milan

