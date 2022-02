Serie B, 22°giornata: pareggiano Lecce, Pisa e Brescia, colpi di Cremonese e Monza

0 0

21 reti, una sola vittoria esterna e ben 5 pareggi nella 22.ma giornata del campionato di serie B, un torneo che non fa registrare ancora squadre in fuga, anzi, la parte alta della classifica vede ben 7 formazioni in 5 punti.

Il Lecce è capolista solitaria dopo l’1-1 casalingo in rimonta contro il Benevento; i pugliesi hanno un punto di vantaggio sulla coppia Cremonese-Pisa: i lombardi espugnano per 2-0 il campo del Cittadella, i toscani non vanno oltre lo 0-0 all’Arena Garibaldi contro la Ternana sbagliando anche un rigore con Torregrossa. A due punti dalla vetta c’è il Brescia che pareggia 1-1 contro l’Alessandria al termine di una settimana caotica con l’esonero di Filippo Inzaghi prima velato, poi quasi certificato e infine ritirato. Più indietro, infine, il Monza (travolgente 4-0 con la Spal), il Frosinone (battuto 3-0 a Perugia) ed il già citato Benevento. In zona playoff rimangono l’Ascoli (1-1 casalingo col Como), il Perugia, il Cittadella e risale il Parma che dopo un primo tempo orribile e chiuso in svantaggio con il Pordenone, si trasforma nella ripresa e travolge con 4 reti i friulani. Nelle parti basse della classifica, l’unico successo è quello della Reggina che vince il derby (e scontro diretto) col Crotone grazie ad un gol da centrocampo di Montalto, mentre il confronto tra Vicenza e Cosenza termina a reti inviolate e fa certamente più comodo ai silani (quart’ultimi) e non ai veneti, ultimi assieme al Pordenone.

Aggancio al vertice della classifica marcatori con Strefezza (Lecce) che raggiunge Lapadula (Benevento) a 10 reti. Seconda posizione per Coda (Lecce), Corazza (Alessandria) e De Luca (Perugia) con 9, mentre a quota 8 Dany Mota (Monza) agguanta Falletti (Ternana) e Charpentier (Frosinone).

CLASSIFICA: Lecce 42; Cremonese e Pisa 41; Brescia 40; Monza 38; Frosinone e Benevento 37; Perugia 34; Ascoli 33; Cittadella 32; Como, Parma e Ternana 28; Reggina 26; Spal 23; Alessandria 22; Cosenza 19; Crotone 14; Vicenza e Pordenone 12.

di Marco Milan

