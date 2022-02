Serie B, i recuperi: il Lecce vola in testa, stecca ancora il Parma

0 0

Si sono giocate le gare di recupero che mancavano per completare ed allineare il campionato di serie B. Ne doveva giocare due il Vicenza, una delle quali ha visto i veneti sconfitti a Lecce, risultato che ha portato i giallorossi di Baroni al comando della classifica.

Il Lecce, dunque, scavalca il Pisa in vetta alla graduatoria grazie al 2-1 sul Vicenza e guida ora la classifica con un punto di vantaggio sui toscani. Vicenza che, comunque, nell’altra partita di recupero vince 2-1 (doppietta di Diaw) contro l’Alessandria ed aggancia il Pordenone sperando ancora nella rimonta salvezza. Per i biancorossi è la prima vittoria casalinga, la terza stagionale. Pareggi nelle ultime due sfide ed entrambi per 1-1: il Cosenza spaventa al Tombolato il Cittadella grazie alla rete di Caso, poi pareggiata da Okwonkwo, mentre il Parma continua a non vincere e subisce la rimonta del Crotone proprio al 90′. I calabresi sono imbattuti da quando in panchina è tornato Modesto e possono legittimamente ancora giocarsi le proprie possibilità di salvezza nonostante il terz’ultimo posto in classifica.

In testa alla classifica marcatori c’è sempre Lapadula (Benevento) con 10 gol, Coda (Lecce) raggiunge il compagno di squadra Strefezza a quota 9, Charpentier (Frosinone), Corazza (Alessandria) e Falletti (Ternana) rimangono a 8, mentre Okwonkwo (Cittadella) raggiunge a 7 Donnarumma (Ternana), Dionisi (Ascoli), Dany Mota (Monza), Baldini (Cittadella) e De Luca (Perugia).

CLASSIFICA: Lecce 40; Pisa 39; Brescia 38; Cremonese, Benevento e Monza 35; Frosinone 34; Ascoli 32; Cittadella 31; Perugia 28; Como 26; Parma e Ternana 24; Reggina 23; Spal 22; Alessandria 20; Cosenza 17; Crotone 13; Vicenza e Pordenone 11.

di Marco Milan

