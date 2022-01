Serie B, 20°giornata: Pisa e Brescia non scappano, ma dietro vince solo il Lecce

0 0

Read Time 1 Minute, 48 Second

22 reti, 3 vittorie esterne e 4 pareggi nella 20.ma giornata del campionato di serie B che risulta abbastanza interlocutoria nei piani alti della classifica, dal momento che delle prime 6 squadre vincono solamente Lecce e Monza.

In vetta alla classifica resta il Pisa che impatta 0-0 in casa della Spal e mantiene un punto di vantaggio sul Brescia, bloccato sul pari casalingo dall’ostica e coriacea Ternana. Terzo posto solitario per il Lecce che in extremis supera per 2-1 la Cremonese, quarta assieme al Benevento, sconfitto a sorpresa 2-0 ad Alessandria, e al Monza che si impone di misura sulla Reggina, risultato che determina un altro avvicendamento sulla panchina calabrese con l’esonero di Toscano e l’arrivo di Roberto Stellone, terzo tecnico dell’anno per gli amaranto. In zona playoff resiste pure il Frosinone, corsaro a Parma per 1-0, con gli emiliani che non riescono ad uscire dall’anonimato di una classifica deludente per le ambizioni di inizio stagione. Ai piedi degli spareggi promozione anche l’Ascoli (3-1 a Cosenza) ed il Cittadella, rimontato nel finale sul 3-3 a Vicenza, mentre peggio va al Perugia, beffato al 90′ in casa dal Pordenone che conquista la prima vittoria esterna del campionato e torna a sperare nella salvezza, così come l’Alessandria e così come il Crotone che a Como ottiene un buon punto. La situazione del Vicenza ultimo della classe, infine, resta assai delicata nonostante il punto ottenuto col cuore contro il Cittadella e le due partite da recuperare.

Poche modifiche anche per la vetta della classifica marcatori col partente Lapadula (Benevento) sempre in testa con 10 reti e davanti a Strefezza (Lecce) che ne ha 9, e al gruppo a 8 formato da Coda (Lecce), Corazza (Alessandria), Falletti (Ternana) e Charpentier (Frosinone). 7 reti, infine, per Dany Mota (Monza), Donnarumma (Ternana), Dionisi (Ascoli), De Luca (Perugia) e Baldini (Cittadella).

CLASSIFICA: Pisa 39; Brescia 38; Lecce* 37; Cremonese, Benevento e Monza 35; Frosinone 34; Ascoli 32; Cittadella* 30; Perugia 28; Como 26; Ternana 24; Parma* e Reggina 23; Spal 22; Alessandria* 20; Cosenza* 16; Crotone* 12; Pordenone 11; Vicenza** 8. *una partita in meno. **due partite in meno.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com