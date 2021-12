Serie B, 18°giornata: Pisa campione d’inverno. Cremonese e Frosinone travolgenti

0 0

Difficile, se non impossibile, parlare di fuga alla vigilia di Natale, ma il Pisa prova a prendere vantaggio in classifica vincendo a Cosenza, conquistando il titolo d’inverno con una giornata di anticipo e portandosi a + 4 sul secondo posto e a +6 sul terzo. Numeri non certo decisivi, ma comunque indicativi circa la forza dei toscani.

Un Pisa spietato e cinico quello che ha sbancato Cosenza col risultato di 2-0 che rinforza il primato della squadra di D’Angelo che è sempre più capolista ed ora anche campione d’inverno, ed accentua pure la crisi dei calabresi, sconfitti ed avvicinati al quart’ultimo posto dai conterranei del Crotone. Il Pisa, dunque, fugge via con 4 punti di vantaggio sul Brescia, fermato in casa sul pareggio dal Cittadella, e 6 sulla Cremonese che stravince 4-1 ad Ascoli, il tutto in attesa della partita del Lecce (impegnato nel posticipo contro il Vicenza) e dello scontro diretto Benevento-Monza, rinviato a causa delle troppe positività al Covid-19 dei calciatori brianzoli, costretti dal distretto sanitario a rimanere a casa. Poker del Frosinone su una Spal che resta ai margini della zona salvezza, mentre il derby umbro fra Perugia e Ternana termina con un pareggio (1-1) molto combattuto che lascia gli uomini di Alvini in odor di playoff e quelli di Lucarelli a distanza di sicurezza dagli spareggi salvezza. Torna a far punti la Reggina (1-1 a Como) nel giorno del ritorno in panchina di Toscano al posto di Aglietti; e, a proposito di vecchie conoscenze, porta bene al Crotone l’avvicendamento tecnico fra Marino e Modesto, visto il 4-1 con cui i rossoblu liquidano il Pordenone. Ritrova la vittoria, infine, il Parma che sbanca per 2-0 il Moccagatta di Alessandria, lascia i piemontesi in piena zona playout e regala a Iachini il primo successo alla guida degli emiliani, ora distanti 5 punti dagli spareggi promozione.

Si muove poco nelle zone alte della classifica marcatori: Lapadula (Benevento) resta capocannoniere con 10 reti, seguito da Strefezza (Lecce) a 9 e dal trio Coda (Lecce), Charpentier (Frosinone), Corazza (Alessandria), fermi a 8. A quota 7, invece, il gruppo formato da Dionisi (Ascoli), Donnarumma e Falletti (Ternana) e Baldini (Cittadella).

CLASSIFICA: Pisa 38; Brescia 34; Cremonese 32; Lecce*, Benevento* e Monza* 31; Cittadella 29; Frosinone 28; Perugia 27; Ascoli 26; Como 25; Parma, Reggina e Ternana 23; Spal 20; Alessandria 17; Cosenza 16; Crotone 11; Pordenone 8; Vicenza* 7. *una partita in meno.

di Marco Milan

