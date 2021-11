Serie B, 13°giornata: il Brescia resta in vetta, risorge il Pisa

0 0

26 reti, 4 vittorie esterne e 3 pareggi nella 13.ma giornata del campionato di serie B che lascia Brescia e Pisa ai primi due posti della classifica e scava un ulteriore solco fra la zona playout e le ultime tre della graduatoria.

Il Brescia di Inzaghi conserva la vetta grazie al successo per 3-2 ottenuto a Vicenza che permette ai lombardi di mantenere due punti di vantaggio sul Pisa che torna alla vittoria battendo per 1-0 il Benevento. In terza posizione resta il Lecce nonostante il pari a reti bianche di Frosinone, risultato che permette alla Cremonese di agganciare al quarto posto sia i ciociari che la Reggina, squadra battuta in casa 2-1 proprio dai grigiorossi di Pecchia. Ritrovano la vittoria anche Ascoli e Monza, i marchigiani sul campo del Pordenone fanalino di coda, i brianzoli nel derby contro il Como, così come vince anche il Perugia che supera 2-0 il Crotone. Prosegue il cammino altalenante di Parma e Cittadella, invece: gli emiliani si fanno raggiungere sul pareggio casalingo dal coriaceo Cosenza, i veneti non vanno oltre l’1-1 a Terni. In zona salvezza, il colpaccio è dell’Alessandria che espugna Ferrara e lascia la Spal in cattive acque, anche se la situazione più complicata è quella delle ultime tre della classe: il Crotone è penultimo a 8 punti, il Vicenza penultimo a 4, il Pordenone (unica formazione ancora a secco di successi) ultimo a 3, tutte squadre il cui ritardo dal quart’ultimo posto comincia a farsi sostanzioso, soprattutto per veneti e friulani, distanti rispettivamente 7 e 8 lunghezze dall’ipotetico spareggio.

Coda (Lecce) resta capocannoniere del campionato con 8 reti, in seconda posizione c’è Dionisi (Ascoli) a 7, mentre al terzo posto Corazza (Alessandria) raggiunge Lucca (Pisa), Lapadula (Benevento), Donnarumma (Ternana), Galabinov (Reggina) e Mulattieri (Crotone) a quota 6.

CLASSIFICA: Brescia 27; Pisa 25; Lecce 24; Cremonese, Reggina e Frosinone 22; Ascoli e Monza 21; Perugia e Cittadella 20; Como e Benevento 19; Parma e Ternana 17; Cosenza 15; Spal 14; Alessandria 11; Crotone 8; Vicenza 4; Pordenone 3.

di Marco Milan

