Serie B, 2°giornata: in quattro al comando, il Parma batte il Benevento al 97′

35 reti, 2 vittorie esterne ed un solo pareggio nella seconda giornata del campionato di serie B che vede in testa a punteggio pieno 4 squadre: Ascoli, Brescia, Cittadella e Pisa, mentre a zero punti dopo due turni ce ne sono ben 5.

La sorpresa delle prime due giornate è certamente l’Ascoli che dopo il Cosenza batte anche il Perugia espugnando il Curi per 3-2 e ritrovandosi in vetta alla classifica assieme al Brescia di Inzaghi che rifila 5 reti al Cosenza (che ad oggi sembra la squadra più debole del torneo), al Cittadella che piega per 4-2 il Crotone nella partita più bella della giornata e al Pisa che grazie ad una doppietta del giovane Lucca ha piegato nel finale l’Alessandria. La partitissima della domenica se la aggiudica invece il Parma che si impone 1-0 sul Benevento con rete di Mihaila al 97′, mentre il Frosinone passa 2-0 a Vicenza e si candida ad un ruolo da protagonista nonostante le premesse estive sembrassero leggermente ridimensionate. Prima vittoria stagionale anche per Monza e Reggina che battono rispettivamente 1-0 la Cremonese e 3-2 la Ternana, mentre continua a faticare il Lecce, bloccato sull’1-1 dal coriaceo Como che in due partite ha fermato in trasferta prima il Crotone e poi i giallorossi salentini. Il 5-0 della Spal sul Pordenone, infine, regala agli emiliani il primo successo stagionale e ai friulani un’altra sconfitta che vale l’ultimo posto in classifica anche per la differenza reti.

In vetta alla classifica dei marcatori Mulattieri (Crotone) raggiunge Corazza (Alessandria) a 3 gol, mentre Lucca (Pisa), Bajic e Van de Looi (Brescia), Saric (Ascoli) e Baldini (Cittadella) seguono a quota 2.

CLASSIFICA: Ascoli, Brescia, Cittadella e Pisa 3; Parma, Reggina, Frosinone e Monza 4; Cremonese, Perugia, Spal e Benevento 3; Como 2; Lecce e Crotone 1; Vicenza, Cosenza, Ternana, Alessandria e Pordenone 0.

di Marco Milan

