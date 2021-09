Formula 1, Belgio: la farsa è servita

0 0

Il gran premio del Belgio 2021 va in archivio dopo oltre tre ore di attesa, pioggia, vento e freddo, la speranza di ripartire e la decisione di salvare capra e cavoli facendo effettuare 2 giri dietro la Safety-Car, ovvero il minimo sindacale per assegnare il punteggio anche se dimezzato, e poi rimandare tutti ai box.

Alle 15 piove troppo a Spa, la direzione gara sceglie di attendere, rimanda di 10 minuti che poi diventano 20, 30, poi si prova ad uscire ma tutti i piloti urlano alla radio che non si vede nulla. L’attesa è snervante, la pioggia si diverte a scendere ancora più forte, forse è l’acqua stessa a voler far capire che questo gran premio non s’ha da fare. Passano le ore, in teoria alle 18 scadrebbe il termine ultimo per scendere in pista, ma la direzione blocca il tempo, sperando di poter correre almeno per 60 minuti. Alle 18:17 si riparte, rigorosamente dietro la Safety Car, Verstappen in pole position (la nona della carriera), la sorprendente Williams di George Russell al secondo posto, Hamilton al terzo. Due giri, poi tutti ai box tra i fischi del pubblico che ha atteso tutto il giorno sotto la pioggia per assistere ad una farsa, punteggio dimezzato e Red Bull felice perché Verstappen accorcia in classifica su Hamilton, così come gioisce la Williams che ritrova il podio dopo 4 anni, manda anche Latifi a punti (nono) e mette una seria ipoteca sull’ottavo posto nella classifica costruttori che vale soldi e più rosee prospettive per il 2022. Ma tutto questo non è sport.

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Russell (Williams); 3. Hamilton (Mercedes); 4. Ricciardo (McLaren); 5. Vettel (Aston Martin); 6. Gasly (Alpha Tauri); 7. Ocon (Alpine); 8. Leclerc (Ferrari); 9. Latifi (Williams); 10. Sainz (Ferrari).

CLASSIFICA: 1. Hamilton 202,5; 2. Verstappen 199,5; 3. Norris 113.

di Marco Milan

