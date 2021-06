Formula 1, Austria (1): Verstappen ancora in trionfo, Hamilton secondo e in difficoltà

0 0

Read Time 2 Minute, 15 Second

Max Verstappen piazza un altro successo, porta la sua Red Bull davanti a tutti nel gran premio d’Austria ed allunga in classifica su Lewis Hamilton, nuovamente battuto dall’olandese ed ora a -18 dal pilota dei Paesi Bassi nella graduatoria mondiale.

SUPREMAZIA: una vittoria netta, chiara ed inequivocabile per Max Verstappen, la 14.ma della sua carriera, la quarta nel 2021, nonché la quarta consecutiva per la Red Bull. L’olandese ha conquistato la pole position al sabato (sesta per lui da quando corre in Formula 1), è scattato benissimo alla partenza e non ha avuto pietà dei rivali, dominando una gara per lui quasi facile e forse noiosa, almeno fino al traguardo quando ha incamerato altri 25 punti allungando ulteriormente in classifica su un Hamilton che più di così non poteva davvero fare. L’inglese della Mercedes si è dovuto di nuovo arrendere alla supremazia di Verstappen e di una Red Bull ora realmente favorita per i due titoli mondiali.

SORRISI: si gode il podio anche Valtteri Bottas, partito quinto dopo la penalità inflittagli nelle prove libere, e finalmente consistente durante il gran premio in cui è riuscito con precisione a tenere a bada la rimonta di Perez che nel finale ha minacciato la terza posizione del finlandese. Note positive anche per la Ferrari: il sesto posto di Sainz ed il settimo di Leclerc non sono certo l’ambizione cercata dalla scuderia italiana, ma il passo gara e l’inseguimento dopo un inizio sfortunato lasciano ben sperare a Maranello. Bene anche Alonso, ancora a punti, e che chiude davanti al giapponese Tsunoda che acciufa il decimo posto al termine di una gara in cui è riuscito a mostrare anche colpi e talento.

LACRIME: tutto da dimenticare, invece, per la Williams che a Zeltweg sembrava davvero in grado di tornare in zona punti grazie ad un Russell veloce e motivato che, nel momento in cui era ottavo, si è dovuto ritirare a causa di problemi di affidabilità alla sua vettura. Male anche Ricciardo che ha chiuso fuori dai primi dieci e col suo compagno Norris quinto al traguardo. Restano a bocca asciutta anche le due Alfa Romeo e l’Aston Martin di Sebastian Vettel che perde nel finale la sfida con Alonso e Tsunoda per portare a casa qualche punticino utile per il morale e per la classifica costruttori. Male pure Gasly, uscito subito dopo una carambola che lo ha costretto al ritiro a causa di una pericolosa foratura.

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Hamilton (Mercedes); 3. Bottas (Mercedes); 4. Perez (Red Bull); 5. Norris (McLaren); 6. Sainz (Ferrari); 7. Leclerc (Ferrari); 8. Stroll (Aston Martin); 9. Alonso (Alpine); 10. Tsunoda (Alpha Tauri).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 156; 2. Hamilton 138; 3. Perez 96.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com