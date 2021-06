Formula 1, Francia: Verstappen beffa Hamilton nel finale e allunga in classifica

0 0

Read Time 2 Minute, 5 Second

Max Verstappen mette la sua firma sul gran premio di Francia dopo la beffa dell’Azerbaijan, piega Lewis Hamilton superandolo a due giri dalla fine e porta a 12 il suo vantaggio sull’inglese nella classifica piloti.

DISPUTA: una gara emozionante, nonostante il circuito francese non sia per antonomasia e costituzione il più complicato del lotto, con lungo alla prima curva di Verstappen che partiva dalla pole position (la 5° della carriera) e sorpasso di Hamilton, controsorpasso dell’olandese alla prima sosta e nuovo allungo di Hamilton quando la Red Bull ferma ancora il leader del campionato. Con gomme più fresche, però, Verstappen macina secondi a raffica e a due tornate dal termine infila la Mercedes, batte Hamilton in un feudo della scuderia tedesca e si gode l’allungo in classifica e la doppia vittoria sui rivali col terzo posto di Perez che beffa un Bottas sempre più vulnerabili nei corpo a corpo.

VINCITORI: è la Red Bull l’indiscussa protagonista del fine settimana di Le Castellet con pole position e vittoria di Verstappen (la 13.ma in carriera per l’olandese, la terza quest’anno), superiorità in un tracciato nettamente favorevole alla Mercedes e bottino in classifica rispetto ai rivali, anche perché se Verstappen allunga su Hamilton fra i piloti, anche nei costruttori la scuderia austriaca accumula un discreto vantaggio su quella tedesca. Fa festa pure Perez, ottimo terzo e bravo a superare Bottas nel finale, e sorridono anche alla McLaren col quinto posto di Norris ed il sesto di Ricciardo. A punti finiscono poi Gasly, Alonso e le due Aston Martin di Vettel e Stroll.

VINTI: a leccarsi le ferite, viceversa, sono naturalmente quelli della Mercedes, battuti da una Red Bull nettamente più in palla, che ora sono costretti ad inseguire anche se la stagione è ancora lunga con appena 7 gare disputate sulle 23 previste. Musi lunghi alla Ferrari, uscita dal gran premio francese con zero punti (11.mo Sainz, 16.mo Leclerc) ed una gara in salita e in totale regressione rispetto alla concorrenza. L’impressione, comunque, è che nella lotta per il terzo posto nella classifica a squadre, molto dipenda dai circuiti e che l’alternanza fra McLaren, Ferrari, Alpha Tauri e, più indietro, anche Alpine ed Aston Martin proseguirà anche nelle prossime settimane.

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Hamilton (Mercedes); 3. Perez (Red Bull); 4. Bottas (Mercedes); 5. Norris (McLaren); 6. Ricciardo (McLaren); 7. Gasly (Alpha Tauri); 8. Alonso (Alpine); 9. Vettel (Aston Martin); 10. Stroll (Aston Martin).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 131; 2. Hamilton 119; 3. Perez 84.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Cristiano Checchi c.cri_87@hotmail.it