Serie B, playoff: il Venezia sbanca Cittadella e vede la serie A

0 0

Read Time 1 Minute, 0 Second

Il Venezia mette le mani sulla promozione in serie A dopo lo 0-1 conquistato a Cittadella nell’andata della finale playoff che pone gli uomini di Zanetti in netto vantaggio in vista del ritorno di giovedì sera quando avranno a disposizione vittoria, pareggio e perfino la sconfitta con un gol di scarto per festeggiare la promozione.

La gara è stata fin troppo emozionante nonostante la posta in palio, il Cittadella sapeva di dover vincere, così come il Venezia era consapevole di potersi permettere un atteggiamento più sornione in virtù del miglior piazzamento al termine del campionato. Il gol partita lo ha realizzato Di Mariano ad inizio ripresa, poi gli arancioneroverdi hanno agito di rimessa pur dando l’impressione di avere la situazione sotto controllo, ed il Cittadella ha avuto un paio di occasioni clamorose per pareggiare ma alla fine è rimasto a bocca asciutta ed ora giovedì al Penzo sarà costretto a vincere con almeno due gol di scarto per acciuffare quella serie A che oggi sembra sempre più vicina per il Venezia, pronto a tornare in massima serie dopo 19 anni di assenza.

Playoff, finale di andata: Cittadella 0 Venezia 1 (50′ Di Mariano). Ritorno, giovedì 27 ore 21:30.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com