Formula 1, Montecarlo: gode Verstappen, vittoria e sorpasso mondiale ad Hamilton

Giornata perfetta per Max Verstappen che a Montecarlo vince la gara (prima nel Principato, 12.ma in carriera, seconda della stagione) e scavalca pure Lewis Hamilton al comando della classifica mondiale per 4 punti, grazie al settimo posto dell’inglese campione del mondo, così come la Red Bull prende la testa della graduatoria costruttori.

SUPREMAZIA: la vittoria di Verstappen è nata, paradossalmente, con la pole position sfuggita al sabato a causa dell’incidente finale di Leclerc che ha lasciato il monegasco al primo posto ma ne ha poi determinato l’esclusione per noie meccaniche a mezz’ora dal via. L’olandese, a quel punto, ha sfruttato la sua partenza aggressiva che ha tenuto dietro Bottas e Sainz per andare a conquistare un successo agevole ma importantissimo perché lo porta in testa al campionato con 4 punti di vantaggio su Lewis Hamilton, prima volta per il pilota della Red Bull davanti a tutti in classifica. La lotta è aperta e l’impressione è che la Red Bull sia ormai allo stesso livello della Mercedes.

GIOIE: festeggia anche Carlos Sainz, secondo al traguardo e che a Monaco acciuffa il suo primo podio da quando guida la Ferrari, nonché il primo dell’anno per la scuderia italiana, soddisfatta nonostante il disastro di Leclerc ed una pole position non sfruttata. Podio per Lando Norris che riconquista anche il terzo posto nella classifica piloti e gara eccellente anche per Sebastian Vettel (quinto) e per una Aston Martin finalmente competitiva che ha portato a punti pure Stroll (ottavo). Sorride poco Lewis Hamilton, lento per tutto il fine settimana, ed autore nel finale del giro veloce che gli consegna un punticino in più in classifica. Primi punti nel 2021 per l’Alfa Romeo grazie al decimo posto di Giovinazzi, mentre in nona posizione si piazza Ocon che chiude addirittura con 40 secondi sul compagno di squadra Alonso.

DOLORI: proprio il pilota spagnolo è uno dei grandi delusi di giornata, fuori dalla zona punti dopo una pessima qualifica (17.mo posto). E che dire di Charles Leclerc? Il ferrarista aveva sfruttato al meglio l’inattesa ma eccezionale velocità della sua vettura, conquistando una pole position che sembrava l’antipasto del ritorno alla vittoria per lui e per la scuderia di Maranello. E invece l’incidente nell’ultimo giro della qualifica e i problemi nel giro di allineamento hanno costretto il monegasco a ritirarsi ancor prima del via. Ossa rotte pure per Bottas che si stava giocando il secondo posto ed il podio prima di dover abbandonare la scena per un grottesco pasticcio del box al momento della sosta con l’impossibilità di estrarre l’anteriore destra ed il conseguente ritiro del finlandese.

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Sainz (Ferrari); 3. Norris (McLaren); 4. Perez (Red Bull); 5. Vettel (Aston Martin); 6. Gasly (Toro Rosso); 7. Hamilton (Mercedes); 8. Stroll (Aston Martin); 9. Ocon (Alpine); 10. Giovinazzi (Alfa Romeo).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 105; 2. Hamilton 101; 3. Norris 56.

di Marco Milan

