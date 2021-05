Serie B, playoff: Venezia-Cittadella la finale, eliminate Lecce e Monza

0 0

Parlerà dialetto veneto la finale dei playoff della serie B. Saranno infatti Venezia e Cittadella le protagoniste dell’ultimo atto del campionato cadetto che decreterà chi farà compagnia alle già promosse Empoli e Salernitana.

LECCE 1 VENEZIA 1: partita vibrante allo stadio Via del Mare, coi padroni di casa costretti alla rimonta dopo lo 0-1 dell’andata. Allo scadere del primo tempo, Venezia in vantaggio col rigore di Aramu, decretato dall’arbitro Irrati dopo revisione al VAR. Al Lecce servivano a quel punto due reti per ribaltare la situazione e volare in finale, ma l’impresa si ferma al pareggio di Pettinari al 65′ e, soprattutto, al calcio di rigore fallito a 10 minuti dalla fine da capitan Mancosu che manda la palla alle stelle e il Venezia in finale.

MONZA 2 CITTADELLA 0: non riesce l’impresa neanche al Monza di Brocchi che dopo la sconfitta per 3-0 patita all’andata doveva quantomeno equiparare il risultato al Brianteo. Dopo un primo tempo abbastanza scialbo, i biancorossi trovano due reti con Balotelli e D’Alessandro, poi si gettano all’assalto approfittando anche dell’evidente paura del Cittadella. Ma l’assedio alla porta di Castrati non basta, il 2-0 promuove i veneti che nel complesso si sono dimostrati più gruppo rispetto ad un Monza che nell’arco di tutta la stagione ha fatto vedere il suo talento solamente a sprazzi.

Ora la finale, con andata al Tombolato di Cittadella e ritorno al Penzo di Venezia. Con due pareggi, sarà promossa la squadra di Zanetti, mentre gli uomini di Venturato dovranno vincere almeno una delle due sfide per via della peggior posizione al termine delle 38 giornate di campionato. Per il Venezia sarebbe il ritorno in A dopo 19 anni, per il Cittadella il primo storico approdo in massima serie.

di Marco Milan

