Serie B, playoff: Monza travolto a Cittadella, il Venezia batte il Lecce

0 0

Read Time 1 Minute, 10 Second

Esulta il Veneto dopo le gare di andata delle semifinali playoff di serie B: il Cittadella batte il Monza, il Venezia supera il Lecce ed entrambe sperano di ritrovarsi in finale per un derby tutto del nordest.

CITTADELLA 3 MONZA 0: batosta inattesa ma del tutto meritata per il Monza, strapazzato al Tombolato dalla tripletta di Baldini che fa sognare al Cittadella la seconda finale playoff negli ultimi tre anni. I granata di Venturato, dopo aver eliminato il Brescia nel turno preliminare, hanno surclassato i brianzoli che nella gara di ritorno dovranno quantomeno equiparare il 3-0 patito in Veneto per raggiungere una finale che ad oggi appare lontanissima.

VENEZIA 1 LECCE 0: derby Veneto in finale che sogna, in fondo, pure il Venezia che a sorpresa supera per 1-0 il Lecce con rete del bomber Forte e si augura, oltre ovviamente a passare il turno, di trovare nell’ultimo atto i corregionali del Cittadella coi quali ha il vantaggio della posizione in classifica, al contrario che con il Monza. I lagunari di Zanetti, che nel turno preliminare avevano battuto ai supplementari un’altra veneta come il Chievo, difenderanno a Lecce un 1-0 striminzito ma preziosissimo.

Giovedì le gare di ritorno, poi la doppia finale che accompagnerà in serie A le già promosse Empoli e Salernitana che hanno per ora preso il posto delle retrocesse Crotone e Parma, scese dalla massima serie.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com