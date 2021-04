Serie B, 33°giornata: l’Empoli prenota la A, Salernitana a -1 dal Lecce, Monza ko

0 0

Il successo di Reggio Emilia consegna all’Empoli la quasi certezza del ritorno in serie A: i toscani aumentano il vantaggio sulle inseguitrici e, con ancora due gare da recuperare, possono sentirsi discretamente tranquilli per una promozione pressoché impossibile da perdere. Alle loro spalle, invece, la bagarre è più accesa che mai.

E’ bastata una zampata di Matos alla capolista Empoli per espugnare il campo di una combattiva Reggiana e prenotare il ritorno in serie A dopo due anni. Difficile, se non improbabile, pensare che nelle ultimissime giornate la squadra di Dionisi possa mancare un obiettivo ormai vicinissimo, mentre la lotta per il secondo posto è ancora accesissima dopo la sconfitta casalinga del Lecce contro la Spal che permette alla Salernitana (vittoriosa 3-0 in casa dell’Entella) di accorciare sui salentini e portarsi ad un solo punto dalla seconda posizione. Manca, viceversa, l’occasione di avvicinarsi il Monza che perde ad Ascoli e conferma la sua allergia nelle partite contro formazioni di bassa classifica: alla sconfitta dell’andata a Reggio Emilia, infatti, i brianzoli nelle ultime settimane hanno pareggiato contro Pescara ed Entella, quindi perso ad Ascoli dicendo probabilmente addio ai sogni di promozione diretta e vedendosi scavalcati al quarto posto dal Venezia, vittorioso sul Cosenza. In zona playoff, oltre al colpo della Spal, falliscono una ghiotta occasione il Brescia, bloccato sull’1-1 dal Pescara, ed il Cittadella (1-1 a Frosinone), mentre un pensierino agli spareggi iniziano a farlo la Reggina, che batte al Granillo il Vicenza, e la Cremonese, ormai salva, che supera 2-1 in rimonta il Pordenone, ora seriamente invischiato (alla pari del Frosinone) nei bassifondi della graduatoria dove l’Ascoli stacca la Reggiana che resta da sola al terz’ultimo posto, il Pescara tiene accesa la fiammella della speranza e l’Entella attende solo la conferma dell’aritmetica per certificare una retrocessione ormai ampiamente scritta. Chiuderà la giornata il posticipo fra Chievo e Pisa, sfida che potrebbe rafforzare la posizione dei veneti in zona playoff e far capire ai toscani se iniziare a puntare agli spareggi promozione o guardarsi le spalle.

Non segna ma resta saldamente al comando della classifica marcatori Coda (Lecce) con 21 reti, seguito da Mancuso (Empoli), anch’egli fermo a 15 e da Forte (Venezia) a 12. A quota 11, invece, Tutino (Salernitana) raggiunge Ayé (Brescia) e Meggiorini (Vicenza), mentre a 10 Valoti (Spal) agguanta Diaw (Pordenone, ora al Monza).

CLASSIFICA: Empoli** 62; Lecce 58; Salernitana 57; Venezia 53; Monza 52; Spal 50; Cittadella 47; Chievo** 45; Brescia e Reggina 44; Cremonese* 42; Vicenza 41; Pisa** e Frosinone 40; Pordenone* 37; Ascoli 34; Cosenza 32; Reggiana 31; Pescara 28; Entella 22. *una partita in meno. **due partite in meno.

di Marco Milan

