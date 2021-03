Serie B, 30°giornata: Empoli avanti di misura, Lecce secondo, Monza travolto dal Venezia

0 0

Read Time 1 Minute, 55 Second

Prosegue il volo dell’Empoli verso la promozione in serie A: i toscani superano di misura il fanalino di coda Entella e portano il vantaggio sul secondo posto a 7 punti e sul terzo a 9. Per la squadra di Dionisi il momento di andare in fuga sembra essere arrivato.

Non è stato facile per la capolista, comunque, battere l’Entella ultimo in classifica e gli azzurri hanno vinto solamente grazie ad un gol del difensore Casale nel secondo tempo, ma tanto è bastato per piazzare un allungo a questo punto difficile da sostenere per gli inseguitori che, peraltro, continuano ad alternarsi fra di loro. Il Monza, infatti, ha perso il secondo posto dopo l’1-4 incassato al Brianteo contro il Venezia, risultato che ha favorito il Lecce, travolgente 3-0 a Frosinone, e la Salernitana che ha piegato per 1-0 il Brescia. Alla prima di Rastelli in panchina la Spal torna alla vittoria vincendo 1-0 lo scontro diretto contro il Cittadella ed agganciando proprio i veneti al sesto posto. Chiude la zona playoff il Chievo, raggiunto nel finale sull’1-1 dalla Reggina e che potrebbe essere avvicinato dal Pisa che ha visto la sua partita col Pordenone rinviata per i troppi casi di Covid all’interno della formazione friulana. Vittoria fondamentale in chiave salvezza per il Vicenza contro il Pescara, mentre sempre per la zona bassa terminano in parità i confronti diretti Ascoli-Cremonese (0-0) e Reggiana-Cosenza (1-1), risultati che soddisfano i grigiorossi lombardi e lasciano le altre tre compagini in piena bagarre per evitare la retrocessione a cui sembrano ormai destinate il Pescara e l’Entella che hanno rispettivamente 6 e 8 punti da recuperare sul quart’ultimo posto.

Doppietta e rigore fallito per il capocannoniere del campionato Coda (Lecce), salito a 20 reti ed ora a +5 dal primo degli inseguitori che resta Mancuso (Empoli) con 15 marcature. A 12 c’è Forte (Venezia), mentre a 11 sale Meggiorini (Vicenza); 10 gol, infine, per Ayé (Brescia), Diaw (Pordenone, ora al Monza) e Tutino (Salernitana).

CLASSIFICA: Empoli 59; Lecce 52; Salernitana 51; Monza 50; Venezia 49; Spal e Cittadella 45; Chievo 44; Pisa* 40; Brescia 39; Vicenza e Frosinone 38; Reggina 37; Cremonese 36; Pordenone* 34; Reggiana e Cosenza 29; Ascoli 28; Pescara 23; Entella 21. *una partita in meno.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com