Serie B, 29°giornata: l’Empoli va, il Monza torna secondo, colpo grosso del Lecce a Venezia

Sono 21 le reti della 29.ma giornata del campionato di serie B, con due vittorie esterne e altrettanti 0-0. L’Empoli fortifica il suo primato grazie al successo in extremis sul Pordenone, alle sue spalle torna il Monza, mentre perdono terreno Venezia e Salernitana.

E’ stata soffertissima la vittoria della capolista Empoli contro un Pordenone rimasto in dieci uomini dopo appena 6 minuti: nonostante l’assedio ininterrotto, infatti, il gol partita dei toscani è arrivato solamente in zona Cesarini e per autogol. Ma tanto è bastato per rinsaldare il vantaggio sulle inseguitrici, ora guidate dal Monza che ha regolato in casa la Reggiana 2-0 ed ha approfittato dell’exploit del Lecce a Venezia (3-2), risultato che rilancia le ambizioni dei pugliesi, ora terzi, e fa scalare i lagunari addirittura in quinta posizione. Perde contatto dai primi due posti anche la Salernitana che pareggia 0-0 a Cittadella, mentre sono in caduta libera il Chievo (scialbo pareggio a reti bianche col Frosinone) e la Spal, travolta 3-0 a Pisa con conseguente esonero per Marino, sostituito in panchina da Rastelli. Assieme proprio al Pisa, si avvicina alla zona playoff pure il Brescia dopo il 2-0 rifilato alla Reggina, mentre nei bassifondi della graduatoria il successo della Cremonese a Chiavari (2-0 con rete di Castagnetti da 60 metri di distanza) mette in tranquillità i lombardi e condanna l’Entella ad una retrocessione ormai quasi inevitabile. I due scontri diretti, invece, fanno registrare il pareggio per 1-1 fra Cosenza e Vicenza, e la vittoria per 3-2 all’ultimo respiro dell’Ascoli a Pescara, risultato che rianima i marchigiani e stende quasi definitivamente gli abruzzesi, penultimi ed ora a -5 dal playout.

Grazie alla doppietta realizzata, Coda (Lecce) allunga in vetta alla classifica dei marcatori con 18 reti e lascia Mancuso (Empoli) a 15. Ancora più staccati Forte (Venezia) a 12 e il gruppo formato da Ayé (Brescia), Diaw (Pordenone, ora al Monza), Meggiorini (Vicenza) e Tutino (Salernitana), tutti a quota 10.

CLASSIFICA: Empoli 56; Monza 50; Lecce 49; Salernitana 48; Venezia 46; Cittadella 45; Chievo 43; Spal 42; Pisa 40; Brescia 39; Frosinone 38; Reggina 36; Cremonese e Vicenza 35; Pordenone 34; Reggiana e Cosenza 28; Ascoli 27; Pescara 23; Entella 21.

di Marco Milan

