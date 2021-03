Serie B, 28°giornata: l’Empoli scappa, le rivali si fermano

0 0

17 reti, due successi esterni e tre 0-0 nella 28.ma giornata del campionato di serie B che fa registrare la fuga dell’Empoli, vittorioso a Vicenza, ed il rallentamento delle inseguitrici, ora lontane 6 punti dalla capolista.

Un Empoli solido e cinico espugna per 2-0 il campo del Vicenza e si porta a +6 sul secondo e sul terzo posto, approfittando dell’improvvisa frenata delle rivali che perdono contatto dalla squadra di Dionisi. E’ il caso del Monza (sconfitto 1-0 a Reggio Calabria), del Venezia (fermato sul pari ad Ascoli) e della Salernitana (0-0 in casa col Cosenza). Si blocca anche la Spal che pareggia a reti bianche col fanalino di coda Entella, mentre ritrovano il successo sia il Lecce (4-2 ad un Chievo in caduta libera) e sia il Cittadella che regola 2-0 il Pisa. Proprio i toscani vedono allontanarsi la zona playoff, come il Frosinone, battuto nel finale dal Brescia che ottiene così la sua seconda vittoria consecutiva e compie un balzo importante per lasciare i bassifondi della classifica dove restano invece impelagate l’Ascoli, la Reggiana, sconfitta 3-0 nello scontro diretto di Cremona, e il Pordenone che in casa contro il Pescara non va oltre uno scialbo 0-0. In ultima posizione resta l’Entella che a Ferrara centra il quarto pareggio di fila senza però avvicinarsi particolarmente al quart’ultimo posto che varrebbe lo spareggio salvezza.

Vola in testa alla classifica dei marcatori Coda (Lecce) con 16 reti, staccato Mancuso (Empoli) a 15, mentre Forte rimane sul podio a quota 12. A seguire, Meggiorini (Vicenza), Ayé (Brescia), Diaw (Pordenone, ora al Monza) e Tutino (Salernitana), tutti con 10 marcature ciascuno.

CLASSIFICA: Empoli 53; Salernitana e Monza 47; Lecce e Venezia 46; Cittadella 44; Spal e Chievo 42; Pisa e Frosinone 37; Brescia e Reggina 36; Vicenza e Pordenone 34; Cremonese 32; Reggiana 28; Cosenza 27; Ascoli 24; Pescara 23; Entella 21.

di Marco Milan

