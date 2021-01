Serie B, 17°giornata: l’Empoli prende il largo, dietro rallentano tutte

0 0

19 reti, ben 6 vittorie esterne ed un solo 0-0 nella 17.ma giornata del campionato di serie B, l’ultima prima della breve sosta che interromperà il torneo per due settimane. A sorridere è l’Empoli che vince a Cosenza ed allunga in testa alla classifica, mentre alle sue spalle non vince nessuna delle dirette inseguitrici.

L’Empoli dà vita alla prima vera fuga del campionato espugnando per 2-0 il campo del Cosenza (i calabresi non hanno ancora vinto in casa in questa stagione) ed allungando sulle inseguitrici, nessuna di esse vittoriosa, a partire dalla Salernitana che perde in casa contro il Pordenone e rimedia la seconda sconfitta di fila dopo quella con il Monza. Gli stessi brianzoli, terzi, non vanno oltre lo 0-0 in casa del Lecce nella gara più attesa della giornata e che ha per lunghi tratti deluso le aspettative; peggio va al Cittadella, sconfitto in casa dell’Entella che ottiene il terzo successo consecutivo, mentre l’unica squadra a fare punti in zona promozione è la Spal che vince lo scontro diretto di Frosinone per 2-1. Il Venezia raggiunge nel finale il pareggio contro il Pisa e manca l’occasione di agganciare il quinto posto rimanendo comunque in zona playoff, come il Chievo, corsaro 2-0 a Cremona, non come il Brescia che viene pesantemente sconfitto al Rigamonti dal Vicenza che passa col largo punteggio di 3-0. Nei bassifondi della graduatoria, infine, i colpacci sono delle ultime della classe: l’Entella, come detto, supera il Cittadella e si rilancia con la terza vittoria nelle ultime tre gare, l’Ascoli (trasformato dall’arrivo di Sottil in panchina) piega 2-1 in rimonta la Reggina, il Pescara espugna in zona Cesarini ed inferiorità numerica il campo della Reggiana e condanna gli emiliani al terzo ko consecutivo che li lascia in piena zona retrocessione assieme anche a Cosenza e Cremonese coi grigiorossi che valutano anche l’esonero del tecnico Bisoli.

In testa alla classifica dei marcatori rimane Coda (Lecce) con 10 reti, in seconda posizione Mancuso (Empoli) e Diaw (Pordenone) agganciano Forte (Venezia) a quota 9, mentre più staccato è il gruppo formato da La Mantia (Empoli), Bajic (Ascoli), Meggiorini (Vicenza), Mancosu (Lecce), Mazzocchi (Reggiana), Gargiulo (Cittadella) e Tutino (Salernitana), tutti con 6 marcature.

CLASSIFICA: Empoli 34; Salernitana 31; Monza 30; Spal 29; Cittadella** 27; Lecce 26; Venezia e Frosinone* 25; Pordenone e Chievo** 24; Brescia 21; Pisa* 20; Vicenza* 19; Reggina 17; Pescara 16; Cremonese, Reggiana* e Cosenza 15; Entella 14; Ascoli 13. *una partita in meno. **due partite in meno.

di Marco Milan

