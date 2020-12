Serie B, 14°giornata: la Salernitana torna in testa, Spal e Cittadella battono Lecce e Frosinone

0 0

18 reti, una sola vittoria esterna e due 0-0 nella 14.ma giornata di serie B che riporta la Salernitana al comando della classifica dopo il successo contro l’Entella ed il concomitante pareggio dell’Empoli con la Reggiana.

Turno pre natalizio favorevole alla Salernitana che sotto l’albero trova (anzi, ritrova) la vetta della classifica grazie al 2-1 in rimonta contro il fanalino di coda Entella e allo 0-0 dell’Empoli in casa con l’ostica Reggiana. Al terzo posto salgono la Spal ed il Cittadella che vincono due scontri diretti importantissimi contro Lecce e Frosinone; i salentini perdono la seconda gara consecutiva e scivolano clamorosamente all’ottavo posto, dietro pure al Venezia (0-0 a Cosenza) e al Monza che regola per 2-0 l’Ascoli. A ridosso della zona playoff resta il Chievo che a Pisa rimonta da 0-2 a 2-2 nell’ultimo quarto d’ora, mentre faticano ancora il Brescia, bloccato sul pari a Pescara, ed il Pordenone che viene superato in casa dalla Cremonese per 2-1. In zona retrocessione, l’1-1 fra Vicenza e Reggina soddisfa i padroni di casa, molto meno i calabresi, terz’ultimi ed ora in seria difficoltà, proprio come Ascoli ed Entella, ultima e penultima, con un ritardo già di 6 e 7 punti dal playout; per i liguri anche la zavorra di non aver ancora vinto una partita in questo disastroso inizio di stagione.

Tutto fermo in vetta alla classifica dei marcatori con Coda (Lecce) e Forte (Venezia) sempre primatisti a 8 reti, seguiti da Mancuso (Empoli) e Diaw (Pordenone) con 7 e da Meggiorini (Vicenza), Mazzocchi (Reggiana), Gargiulo (Cittadella) e Tutino (Salernitana), tutti a quota 6.

CLASSIFICA: Salernitana 28; Empoli 27; Spal e Cittadella* 26; Frosinone 24; Venezia e Monza 23; Lecce 21; Chievo* 20; Pisa e Brescia 18; Pordenone 17; Vicenza* 16; Cremonese e Reggiana* 15; Cosenza 13; Pescara 12; Reggina 11; Ascoli 6; Entella 5. *una partita in meno.

di Marco Milan

