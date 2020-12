0 0

Chi lo ha detto che il pesce va d’accordo solo con il vino bianco ?

Oggi racconteremo un incontro di sapori che si sposano perfettamente in una ricetta semplice al sapore di mare.

La ricetta dei calamari al vino rosso marinati.

I calamari si adattano a diverse applicazioni in cucina sia per la preparazione di primi piatti che per secondi piatti; per esempio la ricetta del calamaro ripieno di impasto all’uovo cotto al forno è un altro matrimonio che nessuno si aspetta.

Ricetta Calamari al vino rosso

Ingredienti:

1 kg di calamari

1/4 di litro di vino rosso

7 cucchiai d’olio evo

3 cipolle

2 cuori di sedano

mezza foglia di alloro

mezzo bicchiere di aceto

q.b. sale e pepe nero

Procedimento:

Lavare e spellare accuratamente i calamari freschi privandoli dell’osso e ripulendo teste e tentacoli (in alternativa calamari surgelati già puliti) Mettere i calamari in una terrina e spruzzare con aceto Lasciare marinare per 20 minuti Accarezzare ogni calamaro con il sale fino e sistemarli in una teglia da forno Bagnare con 3 cucchiai di olio evo Cuocere a 180° per 4 minuti Lavare e scolare i cuori di sedano tagliati a fettine Far raffreddare i calamari e tagliarli a pezzetti di 2 cm circa Rosolare in padella olio evo rimasto, cipolle e sedani Aggiungere i calamari Bagnare con il vino rosso Unire alloro, sale e pepe Portare ad ebollizione e lasciare cuocere con coperchio per 45 minuti

Servire con un contorno di riso e insalata di cetrioli e pomodori ed accompagnare il tutto con del buon vino rosso leggero e bianco sostanzioso.

