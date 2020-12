Serie B, 10°giornata: la Salernitana conserva la vetta, crollo del Monza a Reggio Emilia

0 0

La decima giornata del campionato di serie B vede ancora la Salernitana al comando della classifica, grazie all’1-0 degli uomini di Castori contro il Cittadella, risultato che per i campani vale il terzo successo consecutivo e il consolidamento del primato.

Solida e concreta, questo è stato la Salernitana nella difficile sfida al Cittadella, piegato solamente nel finale da un 1-0 che rafforza il primo posto dei campani, ora insidiati dalla Spal che ha travolto in casa il Pisa per 4-0, cogliendo una vittoria che proietta gli emiliani al secondo posto della graduatoria, grazie anche al pareggio casalingo del Lecce contro l’ostico e sorprendente Venezia, il tutto in attesa dell’Empoli che sarà impegnato nel posticipo contro il Pordenone. Crollo del Monza che viene travolto 3-0 in casa della Reggiana e che si allontana sempre più dalla vetta, mentre la sfida più attesa della giornata tra Frosinone e Chievo viene vinta dai padroni di casa, capaci di rimontare dall’iniziale 0-2 al 3-2 che li proietta in terza posizione assieme al Lecce. Dopo due mesi torna a vincere la Reggina che batte 2-1 il sempre più deludente Brescia, mentre la gara fra nuovi allenatori viene vinta dal Pescara di Breda che supera a domicilio l’Ascoli di Delio Rossi, sempre più impelagato nelle zone caldissime della classifica, come l’Entella, ultimo dopo la sconfitta rimediata a Cremona che, viceversa, vale per i lombardi il primo successo stagionale. A Vicenza, infine, si dividono la posta i padroni di casa ed il Cosenza muovendo entrambe la classifica dove rimangono entrambe appaiate a 9 punti.

Aggancio in vetta alla classifica dei marcatori: Forte (Venezia) raggiunge Coda (Lecce) a quota 8 reti, entrambi seguiti da Mazzocchi (Reggiana), Diaw (Pordenone) e Garritano (Chievo) a 5 e dal gruppo formato da La Mantia (Empoli), Marconi (Pisa), Meggiorini (Vicenza), Stepinski (Lecce), Novakovich (Frosinone), Tutino (Salernitana) e Gargiulo (Cittadella), tutti a 4.

CLASSIFICA: Salernitana 23; Spal 21; Lecce e Frosinone 19; Empoli* e Venezia 18; Monza, Chievo* e Cittadella* 14; Pordenone* 12; Reggiana* 11; Reggina 10; Vicenza*, Cosenza e Brescia* 9; Cremonese*, Pisa* e Pescara 7; Ascoli* ed Entella 5. *una partita in meno.

di Marco Milan

Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com