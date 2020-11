0 0

Il tasso di saturazione dei posti occupati in terapia intensiva oggi resta stabile. Cresce solo in Puglia, Lazio e Veneto.

Nel giorno in cui contiamo 853 morti per Covid, le terapie intensive dei nostri ospedali sembrano repirare. Solo +6 posti occupati oggi. Questa la notizia positiva. Quella negativa è che anche Veneto e Lazio toccano il 30% di saturazione definita come soglia di allarme.

Lombardia, Piemonte, Umbria, Liguria, Bolzano sono sopra il 50% di saturazione.

Di seguito i dati di sintesi e il dettaglio tabellare:

Il dettaglio tabellare

Regione Posti occupati Posti fra attivati e attivabili Livello di staurazione Lombardia 932 1530 61% Piemonte 404 727 56% Umbria 72 132 55% Liguria 121 238 51% Bolzano 40 79 51% Toscana 296 609 49% Trento 42 105 40% Puglia 205 522 39% Abruzzo 71 183 39% Valle d’Aosta 14 37 38% Marche 89 255 35% Sardegna 73 212 34% Emilia Romagna 243 743 33% Friuli Venezia Giulia 54 175 31% Campania 201 656 31% Veneto 300 1000 30% Lazio 345 1162 30% Molise 10 34 29% Calabria 42 173 24% Sicilia 243 1028 24% Basilicata 19 111 17% TOTALE 3816 9711 39%

