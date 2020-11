Formula 1, Turchia: Hamilton, capolavoro mondiale. Vince gara e 7° titolo come Schumi

0 0

Lewis Hamilton corona l’aggancio al settimo titolo mondiale raggiungendo Michael Schumacher, al termine del gran premio di Turchia, uno dei più belli degli ultimi anni. L’inglese ha compiuto una vera e propria impresa, laureandosi campione del mondo nel modo sportivamente più soddisfacente, ovvero col piglio del campione.

LEGGENDA – Hamilton è ormai nell’olimpo della Formula 1 grazie al primato di pole position (97), a quello di vittorie (94) e adesso anche a quello dei titoli mondiali, giunti a 7, gli stessi di Michael Schumacher. L’inglese della Mercedes aspettava solamente il sigillo della matematica che è arrivato nel gran premio di Turchia (tornato in calendario dopo 9 anni di assenza) in una delle gare più avvincenti delle ultime stagioni. Hamilton, partito sesto in griglia, ha cominciato male, non trovandosi mai a suo agio con la Mercedes a causa della pioggia e dell’asfalto zuppo e poco drenante. Col passare del tempo e l’asciugarsi del tracciato, però, il pilota britannico ha inanellato giri record a raffica, ha sopravanzato Vettel e Perez andandosi a prendere vittoria e titolo mondiale con grinta, talento e personalità, legittimando un’altra annata da mito assoluto della Formula 1.

SODDISFAZIONI – Può senz’altro gioire anche Sergio Perez che forse avrebbe potuto anche vincere la gara di Istanbul, ma che di fronte allo strapotere di Hamilton e della Mercedes si accontenta della seconda posizione che gli vale il nono podio della carriera e la conferma di essere un pilota solido ed affidabile. Fa festa pure Sebastian Vettel, terzo e al primo podio dell’anno, capace di partire a razzo dall’undicesima piazza dello schieramento ritrovandosi quarto e poi, grazie ad una guida attenta ed esperta, riuscire a sopravanzare il compagno di squadra Leclerc soffiandogli il podio e, per una volta, i galloni di primo pilota alla Ferrari. Ottima anche la gara di Carlos Sainz, quinto al traguardo dopo essere partito dal sedicesimo posto, e finito pure davanti alle due Red Bull che alla vigilia erano date come le favorite assolute della gara.

DELUSIONI – E in effetti il più rammaricato del gruppo è certamente Max Verstappen, già deluso dalla mancata pole position al sabato e finito nell’incappare in una corsa nervosa in cui ha attaccato a testa bassa dopo una partenza pessima andando però incontro a troppi errori che lo hanno relegato ad un anonimo sesto posto finale a dispetto dei favori del pronostico. Gara da dimenticare pure per Lance Stroll dopo la clamorosa pole position e lo scatto bruciante al via che lo ha tenuto in testa per buona parte del gran premio; la sconfitta per il canadese è arrivata a causa della rimonta di Hamilton e di una strategia incomprensibile della Racing Point che lo ha richiamato ai box nel momento sbagliato facendolo retrocedere in mezzo al gruppo e con le gomme che si sono usurate quasi subito dopo la sosta. Il nono posto finale è beffardo per Stroll, così come la 14.ma piazza di Valtteri Bottas, finito in testacoda al primo giro e mai più in grado di rientrare in zona punti proprio nel giorno dell’aritmetica abdicazione al titolo iridato.

RESOCONTO: 1. Hamilton (Mercedes); 2. Perez (Racing Point); 3. Vettel (Ferrari); 4. Leclerc (Ferrari); 5. Sainz (McLaren); 6. Verstappen (Red Bull); 7. Albon (Red Bull); 8. Norris (McLaren); 9. Stroll (Racing Point); 10. Ricciardo (Renault).

CLASSIFICA: 1. Hamilton 307; 2. Bottas 197; 3. Verstappen 170.

di Marco Milan

