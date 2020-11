0 0

Nonostante i quasi 10mila posti attivati o attivabili in terapie intensive, metà Regioni sopra soglia di allarme. Puglia in controtendenza negativa.

Il Commissario Arcuri ha fornito in questi giorni un aggiornamento sui numeri dei posti disponibili in terapia intensiva nei nostri ospedali messi a dura prova dal Coronavirus. Secondo i dati forniti dal Commissario – e presenti anche sul sito dell’Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari Regionali – i posti attivati e attivabili in terapia intensiva sono 9449 (aggiornamento del 13 novembre). Un dato sicuramente più incoraggiante rispetto ai circa 7000 posti conteggiati sino a qualche settiana fa.

Nonostante questi numeri, la percentuale media di saturazione delle terapie intensive è del 37%. Le seguenti Regioni sono sopra il 40%:

Umbria

Lombardia

Bolzano

Piemonte

Trento

Toscana

Liguria

Valle d’Aosta

La Puglia è al 35% di saturazione ed è la regione del Sud sotto maggior pressione in questa seconda ondata Covid.

Di seguto, a partire da oggi riportiamo insieme ai dati di sintesi sulle percentuali di saturazione anche il dettaglio tabellare dei dati.

Formato tabellare:

Regione Posti occupati Posti fra attivati e attivabili Livello di staurazione Umbria 72 127 57% Lombardia 855 1530 56% Bolzano 43 77 56% Piemonte 378 727 52% Trento 32 64 50% Toscana 284 585 49% Liguria 111 235 47% Valle d’Aosta 16 37 43% Marche 78 201 39% Emilia Romagna 247 691 36% Puglia 182 513 35% Abruzzo 59 178 33% Sardegna 63 205 31% Campania 192 656 29% Calabria 45 161 28% Friuli Venezia Giulia 47 175 27% Veneto 252 1000 25% Basilicata 27 110 25% Sicilia 224 928 24% Lazio 278 1215 23% Molise 7 34 21% TOTALE 3492 9449 37%

