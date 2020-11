Serie B, 7°giornata: Empoli solo al comando, vince ancora il Monza, primo successo del Pescara

0 0

26 reti, 3 successi esterni, nessuno 0-0 ed una gara (Pisa-Ascoli) rinviata per Covid nella settima giornata del campionato di serie B che lascia l’Empoli solo in testa alla classifica, col Chievo ripreso nel finale a Pordenone e il Frosinone battuto a Monza.

L’Empoli si conferma dunque primatista grazie al netto 3-0 su una Reggina ancora in difficoltà nonostante le ambizioni e l’organico da potenziale sorpresa del torneo. Empoli che ringrazia il pareggio del Pordenone contro il Chievo proprio nei minuti di recupero e che impedisce ai veneti di restare in testa con i toscani; niente aggancio anche per il Frosinone che cade 2-0 a Monza coi brianzoli che ottengono la seconda vittoria consecutiva e seconda dell’anno, mentre la Spal centra addirittura il terzo successo di fila battendo anche la Salernitana e scavalcandola in classifica. Cinquina del Lecce in casa dell’Entella e vittoria quasi eroica della Reggiana contro il Venezia: gli emiliani tornano a giocare dopo 20 giorni di stop e le 30 positività al Covid, ma con grinta e cuore ottengono la seconda vittoria del campionato contro i lagunari. Successo esterno per il Brescia che espugna Cosenza e successo esterno pure per il Vicenza (il primo stagionale per gli uomini di Di Carlo) che vince a Cremona e condanna i grigiorossi all’ultimo posto in classifica dal momento che il Pescara travolge il Cittadella ed ottiene la prima sospirata vittoria della stagione. Rinviata, come detto, la sfida fra Pisa ed Ascoli a causa dei troppi positivi al coronavirus nella compagine marchigiana.

Tre uomini al comando della classifica dei marcatori, con 4 reti: si tratta di Coda (Lecce), Mazzocchi (Reggiana) e Diaw (Pordenone), seguiti a quota 3 dal gruppo formato da Stepinski (Lecce), Forte (Venezia), Maistro (Pescara), La Mantia e Moreo (Empoli), Marconi e Vido (Pisa), Garritano (Chievo), Liotti (Reggina), Castro (Spal) e Tutino (Salernitana).

CLASSIFICA: Empoli 16; Chievo 14; Frosinone 13; Lecce e Spal 12; Salernitana*, Venezia* e Cittadella* 10; Monza* 9; Brescia* e Pordenone 8; Reggiana**, e Reggina 7; Vicenza* 6; Cosenza 5; Ascoli*, Pisa*, Pescara ed Entella* 4; Cremonese* 3. *una partita in meno. **due partite in meno.

