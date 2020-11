Focus Lex Class | Didattica a distanza o in presenza? Il caso Puglia

1 0

Scuole e coronavirus in Puglia. Sul caos decisionale scatenato da DPCM, ordinanze regionali e sentenze prova a fare chiarezza l’avvocato Rosito di Lex Class

Da oggi in Puglia nelle scuole di istruzione primaria e secondaria di primo grado convivono la cosiddetta Dad e le lezioni in aula. A decidere se preferire l’una all’altra modalità dovrebbero essere le famiglie. Lo stabilisce l’ordinanza 413 firmata dal presidente Michele Emiliano il 6 novembre, l’ultima decisione sul tema rispetto al quale si è susseguita una regolamentazione contradditoria.

Riepilogando: secondo le indicazioni nazionali la didattica in presenza non si ferma, Emiliano invece già dal 28 ottobre aveva stabilito che gli studenti seguissero le lezioni da casa per tutelare la salute pubblica; considerata una decisione non legittima l’ordinanza 407 viene impugnata innanzi a due tribunali amministrativi differenti: per il Tar di Bari gli studenti sarebbero dovuti tornare a scuola; per quello di Lecce, invece, sarebbe dovuta restare valida l’ordinanza del governatore della Regione. Delle due, come detto, Emiliano ha scelto la terza via: da oggi alcuni studenti seguono le lezioni da casa, altri sono in classe. E il rebus pugliese sulla scuola, mentre scriviamo (domenica sera), si complica: il ministro Lucia Azzolina ha annunciato la richiesta di ritiro o correzione dell’ultima ordinanza di Emiliano…

Questo caos decisionale ha generato confusione in famiglie e studenti. Ha provato a fare chiarezza, carte alla mano, l’avvocato Noemi Rosito dello studio legale Lex Class di Bisceglie (BT). È questo il primo approfondimento normativo che a partire da questa settimana ospiteremo sulle nostre pagine.



