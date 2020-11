Covid, terapie intensive: 4 regioni al collasso con oltre 60% posti occupati

0 0

Valle d’Aosta, Bolzano, Lombardia e Umbria sono quasi al 60% e oltre di posti occupati in terapie intensive. Oggi superano la soglia di allarme anche Sardegna ed Emilia Romagna.

Sono 130 posti circa in più quelli occupati oggi in terapia intensiva. Sono 13 le Regioni che sono sopra la soglia di allerta. Oggi toccano il 30% dei posti occupati nelel loro terapie intensive Sardegna ed Emilia Romagna. Valle d’Aosta, Bolzano, Lombardia e Umbria sono in una situazione limite: la Valle d’Aosta ha il 70% dei posti occipati, Bolzano è al 65%, la Lombardia al 59% e l’Umbria al 57%.

Ecco l’elenco delle Regioni che sono sopra la soglia di allarme:

Valle d’Aosta

Bolzano

Lombardia

Umbria

Piemonte

Marche

Toscana

Liguria

Campania

Trento

Puglia

Sardegna

Emilia Romagna

