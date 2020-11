Video | Rino 70. Poesia e musica del cantautore che continua a parlare di tutti noi

1 0

Intervista ad Annibale Gagliani, scrittore e studioso di Rino Gaetano. In uscita uno speciale Treccani sull’uso sapiente della lingua del cantautore che avrebbe compiuto 70 anni

Quando Rino Gaetano cantava “Berta filava” raccontava del compromesso storico, di Aldo Moro ed Enrico Berlinguer. E lo faceva con l’espediente dell’allegoria. Chi riusciva, e riesce, ad andare oltre il significante di quelle parole, sapeva, e sa, leggere la realtà attraverso la musica.

Rino Gaetano, che il 29 ottobre avrebbe compiuto 70 anni, è stato un “megafono del popolo italiano”, “un lucido testimone del suo tempo”. Lo descrive così lo scrittore Annibale Gagliani, autore di “Impegno e disincanto in Pasolini, De Andrè, Gaber e R. Gaetano” e curatore per Treccani di uno speciale sulla poetica e sulla lingua di Rino Gaetano. Lo abbiamo raggiunto su Skype per una intervista che parla della poesia di Rino, della sua muisca e di quanto ci manca oggi un cantautore che scava nella realtà come un giornalista d’inchiesta e la trasfigura in poesia come un grande artista. Come Rino.



