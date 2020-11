Serie B, 6°giornata: Empoli ko e agganciato in vetta da Frosinone e Chievo. Prima gioia per il Monza

0 0

Dopo 6 giornate di campionato la serie B non ha ancora un vero padrone. La capolista Empoli perde a Venezia e viene raggiunto in testa da Frosinone e Chievo, mentre il Cittadella cade col Monza regalando ai brianzoli il primo successo stagionale.

Battuta d’arresto per un Empoli opaco e poco brillante, battuto seccamente a Venezia per 2-0, un risultato che permette a Frosinone e Chievo di agganciare i toscani al comando della classifica: i laziali superano di misura la Cremonese, mentre i veneti, giunti alla quarta vittoria consecutiva, si impongono sul Cosenza (primo ko per i calabresi) e completano la propria rimonta dopo l’avvio stentato. L’esatto contrario del Cittadella, partito a mille ed ora in fase di flessione e sconfitto in casa dal Monza, capace di trovare la prima vittoria stagionale, esattamente come il Pordenone corsaro ad Ascoli. Pari in extremis dell’Entella in casa di un Brescia ancora alla ricerca della sua identità, mentre il pirotecnico 4-4 fra Vicenza e Pisa rimanda ancora la prima gioia per entrambe le squadre. Cade in casa la Reggina contro la Spal e subisce anche il sorpasso in classifica degli stessi emiliani, mentre la Reggiana, falcidiata dalla positività al Covid con ben 28 elementi contagiati, non si è presentata a Salerno e, avendo già richiesto ed ottenuto il rinvio di una partita, incorrerà con tutta probabilità nello 0-3 a tavolino. Chiuderà la giornata, infine, il posticipo fra il Lecce a caccia dell’alta classifica ed il Pescara fanalino di coda.

Al comando della classifica marcatori resta Diaw (Pordenone) con 4 reti, seguito a 3 da Mazzocchi (Reggiana), Marconi e Vido (Pisa), La Mantia e Moreo (Empoli), Tutino (Salernitana), Castro (Spal), Garritano (Chievo) e Liotti (Reggina).

CLASSIFICA: Empoli, Frosinone e Chievo 13; Salernitana* 11; Venezia* e Cittadella* 10; Spal 9; Reggina e Pordenone 7; Lecce* e Monza* 6; Cosenza e Brescia* 5; Reggiana**, Ascoli, Pisa ed Entella* 4; Cremonese* e Vicenza* 3; Pescara* 1. *una partita in meno. **due partite in meno.

di Marco Milan

