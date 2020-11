Formula 1, Italia (Imola): Hamilton spaziale, Mercedes vince il campionato costruttori, podio per Ricciardo

0 0

Lewis Hamilton a Imola piazza la vittoria numero 93 della carriera, vince sull’ennesimo circuito diverso e si porta ad un passo dal settimo titolo mondiale. La Mercedes, grazie al secondo posto di Bottas e al ritiro di Verstappen, si aggiudica per la settima volta consecutiva il mondiale costruttori, record assoluto in Formula 1.

STRAPOTERE – Inutile affannarsi a commentare ulteriormente il dominio di Lewis Hamilton che riesce a vincere in qualsiasi condizione e addirittura quando perde la pole position a favore di Bottas (15.ma nella carriera del finlandese) e parte male in gara, superato dal compagno di squadra e da Verstappen. Stavolta è stata la strategia a favorire l’inglese che è rimasto fuori più a lungo dei rivali, li ha stracciati con tempi supersonici e poi, approfittando della Virtual Safety Car, ha effettuato la sosta che lo ha portato in testa consentendogli di vincere ancora e portarsi a +85 su Bottas e quindi col titolo mondiale in tasca. Titolo che la Mercedes ha già vinto come costruttore: settimo campionato di fila per la scuderia tedesca, meglio della Ferrari di Jean Todt e Michael Schumacher, meglio di chiunque altro in Formula 1.

PRODEZZE – Fa festa anche Daniel Ricciardo che sale sul podio per la seconda volta in stagione ed è quarto nella classifica piloti alle spalle dei due della Mercedes e di Verstappen, al contrario delusissimo per il ritiro quando si era messo Bottas alle spalle. Gioia anche per Kvyat che ha sfiorato il podio e per l’Alfa Romeo che manda a punti entrambe le macchine con Raikkonen nono e Giovinazzi decimo; per il pilota pugliese, inoltre, la soddisfazione di aver raccolto un punto dopo la partenza dalla ventesima ed ultima posizione in griglia. Zona punti clamorosamente sfiorata anche dalla Williams, undicesima con Latifi ed a caccia del record di 40 anni consecutivi con almeno un punto conquistato, primato al momento interrotto dalla quota zero in classifica.

DELUSIONE – Gara piuttosto anonima per Leclerc che tiene il quinto posto su Perez, altrettanto deluso dopo essere stato sul podio e poi penalizzato dalla strategia del box che lo ha richiamato al cambio gomme relegandolo in sesta posizione. Male anche l’altra Ferrari col malinconico 13.mo posto di Sebastian Vettel, così come malissimo Alexander Albon, finito in testacoda nel finale e sempre più lontano dalla Red Bull che per il 2021 potrebbe sostituirlo con Perez o Hulkenberg, di sicuro non con Gasly, appena confermato dall’Alpha Tauri e costretto al ritiro a Imola dopo lo splendido quarto posto in qualifica e l’ottima partenza.

RESOCONTO: 1. Hamilton (Mercedes); 2. Bottas (Mercedes); 3. Ricciardo (Renault); 4. Kvyat (Alpha Tauri); 5. Leclerc (Ferrari); 6. Perez (Racing Point); 7. Sainz (McLaren); 8. Norris (McLaren); 9. Raikkonen (Alfa Romeo); 10. Giovinazzi (Alfa Romeo).

CLASSIFICA: 1. Hamilton 282; 2. Bottas 197; 3. Verstappen 162.

di Marco Milan

