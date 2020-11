0 0

Balzo dei posti occupati in terapia intensiva nelle Marche e a Bolzano. Lenta ma costante la crescita in Lombardia che tocca il 42% dei posti occupati. Ancora critica la situazione in Umbria, Piemonte, Toscana e Campania.

Si avvicina ad ampie falcate il limite nazionale di 2300 posti occupati in terapia intensiva che il Governo avrebbe fissato, qualche settimana fa, come soglia limite per ricorrere al lockdown. In queste ore, in effetti, l’Esecutivo sta valutando il ricorso a chiusure generalizzate in aree specifiche del Paese.

Il totale dei posti occupati nelle terapie intensive oggi è di 2023, con una perecentuale di sturazione del 27%, pericolosamente vicina al 30% fissato come soglia d’allarme.

Di seguito le percentuali di staurazione delle Regioni e il totale nazionale.

