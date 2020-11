0 0

Liguria raggiunge la soglia di allarme. Tutti i numeri di oggi nelle nostre elaborazioni sui dati forniti da Regioni, Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità

Col 60% dei posti disponibili occupati la Valle d’Aosta si attesta oggi come la regione col più alto livello di saturazione delle terapie intensive. È questo il primo che colpisce leggendo i numeri della giornata del 1 novembre. Sale la percentuale delle saturazioni in Umbria e Lombardia, che da ieri passano rispettivamente dal 44% al 47% e dal 38% al 40%. Impennata per la Liguria che tocca la soglia di allerta del 30%. Critica la situazione in Campania e Toscana. Questi dati preannunciano la nuova stretta che sarà presentata col DPCM del 2 novembre.

