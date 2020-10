Video | Sulle tracce di Rino Gaetano nel quartiere Monte Sacro

0 0

Buon compleanno al mitico cantautore

29 ottobre 2020. Rino Gaetano avrebbe compiuto settant’anni se un incidente stradale non lo avesse portato via nel 1981. Per celebrare questo importante compleanno, vi riproponiamo le interviste e il racconto a firma di Pierfrancesco Demilito che nel 2010 è andato nel quartiere Monte Sacro di Roma sulle tracce dei ricordi del cantautore. Tra le interviste un ampio spazio è dedicato a Bruno Franceschelli, amico fraterno di Rino Gaetano.

