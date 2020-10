Serie B, 5°giornata: Empoli capolista solitaria, ma la classifica è bugiarda per i troppi rinvii

0 0

Read Time 1 Minute, 48 Second

L’Empoli resta l’unica capolista del campionato di serie B dopo la quinta giornata che vede tre partite rinviate a causa dei positivi al Covid di diversi tesserati delle squadre impegnate. Logico, dunque, che la classifica sia provvisoria ed il torneo fortemente condizionato dall’andamento a singhiozzo delle gare.

Nel derby toscano col Pisa, tuttavia, l’Empoli conferma tutte le sue velleità di promozione, va in svantaggio e poi infila gli avversari con tre reti che valgono la vetta solitaria del campionato, grazie allo stop forzato del Cittadella che è costretto a saltare la propria sfida in casa della Reggiana a causa dei 27 positivi all’interno del club emiliano. Rinviate anche Cremonese-Brescia ed Entella-Venezia che vanno a sommarsi a Monza-Vicenza, non giocata qualche settimana fa. Al secondo posto della classifica torna così la Salernitana dopo il successo per 1-0 contro l’Ascoli in una gara disputata su un autentico acquitrino e con pioggia battente per tutti i 90 minuti. Terza vittoria consecutiva per il Chievo, corsaro 2-1 a Monza nonostante l’iniziale vantaggio dei lombardi con Boateng, il cui gol è stato rimontato dalla doppietta di un’altra firma eccellente come Djordjevic, col Monza ridotto anche in dieci uomini. Bene il Frosinone che vince 2-0 a Pescara acuendo la crisi degli abruzzesi ultimi in classifica, mentre il Lecce si fa bloccare ancora sul pareggio, stavolta in casa del Cosenza che in 5 giornate ha ottenuto altrettanti pari. Segno X anche fra Pordenone e Reggina coi friulani ancora a caccia del primo successo stagionale, impresa invece riuscita alla Spal che proprio in extremis ha la meglio sul Vicenza.

In testa alla classifica dei marcatori c’è Diaw (Pordenone) con 4 reti, seguito a 3 da Mazzocchi (Reggiana), La Mantia e Moreo (Empoli), Tutino (Salernitana) e Liotti (Reggina), e dal gruppone a 2 del quale fanno parte, tra gli altri, Menez (Reggina), Marconi e Vido (Pisa), Castro (Spal) e Novakovich (Frosinone).

CLASSIFICA: Empoli 13; Salernitana 11; Frosinone, Chievo e Cittadella* 10; Venezia* e Reggina 7; Lecce e Spal 6; Cosenza 5; Reggiana, Ascoli, Brescia e Pordenone 4; Cremonese, Pisa, Monza ed Entella* 3; Vicenza* 2; Pescara 1. *una partita in meno.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com